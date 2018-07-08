Комиссия по иностранным делам надеется на конструктивный саммит НАТО

Он добавил, что на саммите среди прочего планируется обсудить укрепление коллективной обороны, сотрудничество между НАТО и ЕС, единство трансатлантических отношений, приглашение Македонии на переговоры о вступлении в НАТО, а также заявления в поддержку Грузии и Украины.

”В первую очередь, мы хотели бы, чтобы саммит прошел в конструктивном и слаженном ключе. Мы надеемся, что помимо обсуждений оборонных расходов, участники также примут необходимые решения для укрепления обороны”, — сказала заместитель председателя комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус.

Она отметила, что расходы на оборону НАТО повышаются в свете изменений в сфере безопасности. Хотя темп, с точки зрения Эстонии, мог бы быть выше, вклад европейских государств и Канады в НАТО с 2015 года увеличился на 87 миллиардов долларов США. ”Это — важное изменение, — подчеркнула она. — Президент США подвергается жесткой критике, но, по мнению Эстонии, Дональд Трамп поступил верно, оказывая давление с целью повышения расходов на оборону”.

Обзор позиций Эстонии членам комиссии по иностранным делам и комиссии по государственной обороне представил премьер-министр Юри Ратас.

Саммит глав государств и правительств НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Брюсселе (Бельгия). Как правило, на саммитах НАТО, проходящих каждые два года, дается оценка деятельности альянса за текущий период и закладываются дальнейшие направления развития. На встрече планируется принять документы, среди которых — политическая декларация и коммюнике саммита НАТО.