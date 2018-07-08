08.07.2018, 14:55

Комиссия по иностранным делам надеется на конструктивный саммит НАТО

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rus.delfi.ee
EST
Valitsuse pressikonverents 19.04.2018
Peaminister Jüri Ratas Foto: Karin Kaljuläte

5 июля члены комиссии по иностранным делам и комиссии по государственной обороне заслушали обзор позиций Эстонии на саммите глав государств и правительств НАТО, который пройдет в Брюсселе на следующей неделе.

Обзор представил премьер-министр Юри Ратас, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, важной темой на саммите, безусловно, является равномерное распределение расходов на оборону. ”Радует, что союзники серьезно относятся к своим обязанностям и работают над повышением расходов на оборону. Согласно ожиданиям, к 2025 году 17 государств-членов НАТО начнут тратить на оборону 2% ВВП”, — сказал Михкельсон.

Он добавил, что на саммите среди прочего планируется обсудить укрепление коллективной обороны, сотрудничество между НАТО и ЕС, единство трансатлантических отношений, приглашение Македонии на переговоры о вступлении в НАТО, а также заявления в поддержку Грузии и Украины.

”В первую очередь, мы хотели бы, чтобы саммит прошел в конструктивном и слаженном ключе. Мы надеемся, что помимо обсуждений оборонных расходов, участники также примут необходимые решения для укрепления обороны”, — сказала заместитель председателя комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус.

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Она отметила, что расходы на оборону НАТО повышаются в свете изменений в сфере безопасности. Хотя темп, с точки зрения Эстонии, мог бы быть выше, вклад европейских государств и Канады в НАТО с 2015 года увеличился на 87 миллиардов долларов США. ”Это — важное изменение, — подчеркнула она. — Президент США подвергается жесткой критике, но, по мнению Эстонии, Дональд Трамп поступил верно, оказывая давление с целью повышения расходов на оборону”.

Обзор позиций Эстонии членам комиссии по иностранным делам и комиссии по государственной обороне представил премьер-министр Юри Ратас.

Саммит глав государств и правительств НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Брюсселе (Бельгия). Как правило, на саммитах НАТО, проходящих каждые два года, дается оценка деятельности альянса за текущий период и закладываются дальнейшие направления развития. На встрече планируется принять документы, среди которых — политическая декларация и коммюнике саммита НАТО.

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