Комиссия по экономике поддерживает введение исключения для пассажирских перевозок на малых островах Эстонии

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по экономике обсудила предложение представителей малых островов изменить Закон о дорожном движении. Предложение предусматривает позволить перевозку пассажиров на приспособленных для этого грузовиках, если скорость не превышает 40 км/ч, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Действующий закон не разрешает возить в грузовиках туристов и отдыхающих на малых островах, хотя это делается уже десятилетиями”, — сказал председатель комиссии Свен Сестер. Он отметил, что поправка узаконила бы нынешнюю ситуацию.

Летом MTÜ Eesti Saarte Kogu предложило дополнить Закон о дорожном движении, чтобы разрешить перевозку пассажиров в кузовах грузовиков с приспособленными для этого скамейками. Участники заседания пояснили, что при перевозке людей в кузове грузовика им можно показать местные пейзажи и природу. При этом из-за узких дорог грузовики с туристами ездят медленно.

Сейчас закон позволяет перевозить в кузове сопровождающего груз человека или человека, который направляется за грузом. Людей также могут перевозить в кузове Силы обороны и Кайтселийт, если скорость транспортного средства не превышает 60 км/ч. Согласно предложению, перевозка людей в приспособленных для этого грузовиках на малых островах может быть разрешена в случае, если обеспечены необходимые условия для защиты жизни и здоровья пассажиров и скорость автомобиля не превышает 40 км/ч.

В заседании приняли участие представитель MTÜ Eesti Saarte Kogu, старейшина волости Кихну Ингвар Сааре, руководитель отдела дорожной безопасности Департамента шоссейных дорог Эрик Эрнитс и советник отдела шоссейных и железных дорог Министерства экономики и коммуникаций Керсти Берендсен-Коржетс.

Ранее эту тему также обсуждала комиссия правительства по дорожному движению.

Комиссия по экономике решила поддержать предложение о внесении поправки и объединить его с проектом закона о внесении изменений в Закон о малых островах с постоянным заселением и Закон о недрах (493 SE), производство по которому ведет конституционная комиссия.