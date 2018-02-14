Комиссия по экономике поддерживает создание в Люксембурге ”посольства данных”

Во вторник на заседании комиссия Рийгикогу по экономике обсудила размещение важных данных и баз данных исключительного значения в государственном центре данных в Люксембурге. Комиссия поддержала соответствующий законопроект и решила направить его на первое чтение на пленарном заседании, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Необходимо защищать и обеспечивать сохранность данных, имеющих значение с точки зрения функционирования государства”, — сказал председатель комиссии Свен Сестер. Он отметил, что концепция ”посольства данных” является инновационной. Подобные системы хранения государственных данных до сих пор не применялись, поэтому подписаниe соответствующего договора между Эстонией и Люксембургом создаст прецедент в рамках международного права.

На встрече было отмечено, что размещение данных и информационных систем в Люксембурге необходимо, чтобы обеспечить их системность, укрепить безопасность цифрового общества Эстонии и повысить качество хранения данных. Стороны также отметили, что центры данных Люксембурга отличаются высоким уровнем надежности и государство готово обеспечить неприкосновенность данных и информационных систем.

Эксперты пояснили комиссии, что посольство данных — это облачное решение, посредством которого данные и услуги можно хранить и, при необходимости, использовать вне пределов центра и территориальных границ государства. Это позволит обеспечить функционирование эстонского государства в условиях прекращения или нарушения работы центров данных, расположенных на территории страны.

В межгосударственном договоре будут определены обязанности и права сторон, необходимые для защиты данных и информационных систем эстонского государства. Согласно договору, ”посольство данных” будет наделено правами обычного посольства. Договор подписали в Люксембурге 20 июня 2017 года премьер-министр Юри Ратас и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Документ требуется ратифицировать в Рийгикогу. Люксембург его уже ратифицировал.

В заседании приняли участие министр предпринимательства и информационных технологий Урве Пало и советник по государственным информационным системам Министерства экономики и коммуникаций Лаура Каськ.

Комиссия решила направить проект закона о ратификации договора о размещении данных и информационных систем между Эстонской Республикой и Великим Герцогством Люксембург (563 SE) на первое чтение на пленарном заседании Рийгикогу, которое состоится 20 февраля.