Комиссия по экономике поддерживает применение передвижных камер фиксации скоростного режима

По словам председателя комиссии Свена Сестера, камеры — это превентивная мера, которая позволит повысить безопасность на дорогах. ”Камеры фиксации скоростного режима помогают сохранять скорость на опасных отрезках дороги в разрешенных пределах. Так как камеры замедляют движение, оно становится более безопасным и сокращается количество несчастных случаев, — сказал Сестер. — Поэтому комиссия считает важным, чтобы помимо портативной и стационарной камеры скорость можно было бы замерять и передвижной камерой”.

Участники заседания отметили, что планируется закупить восемь камер, устанавливаемых на штатив. Об их местонахождении будет сообщать предупреждающий знак. Мобильная система не связана с конкретным местом. Это позволит осуществлять контроль как на улицах города, так и на окружных дорогах. Преимущество передвижных камер перед непосредственным полицейским контролем и стационарными камерами заключается в возможности размещать их в местах, где скоростной режим нарушается часто, но измерение скорости обычными методами и остановка машин затруднены.

В заседании приняли участие руководитель отдела охраны порядка и уголовной политики Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар и представитель инициатора законопроекта Харди Волмер.

Комиссия по экономике решила направить инициированный правовой комиссией проект закона о внесении изменений в Закон о дорожном движении (752 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 17 января.