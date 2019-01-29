Комиссия по экономике ознакомилась с отчетом мониторинга развития

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что в Эстонии следует уделять особое внимание различиям в развитии регионов, так как они особенно существенны по сравнению с остальной Европой. ”Из-за различий возникает разница в доходах населения. Это, в свою очередь, влияет на рост социальных затрат и общее развитие экономики государства. Поэтому важно предугадать возможные изменения ситуации и предпринять соответствующие контрмеры”, — сказал Сестер.

Центр мониторинга развития выбрал темы для исследования из более чем 50 разных предложений. ”В направлениях исследований мы исходим из разных возможных сценариев развития ситуации, стараясь как можно раньше выявить новые тенденции и направления развития, а также проанализировать их долгосрочное влияние на общество Эстонии. Мы указываем и ключевые моменты для принятия решений, на которые следует обратить внимание тем, кто формирует политику. Так они смогут повлиять на развитие разных сценариев и направить их в наиболее выгодном для Эстонии направлении”, — пояснил руководитель исследований и исполняющий обязанности руководителя Центра мониторинга развития Меэлис Китсинг.