Комиссия по экономике ознакомилась с отчетом мониторинга развития

Комиссия по экономике одобрила новую программу действий Центра мониторинга развития. В этом году внимание будет уделено трем крупным проектам по мониторингу: ситуация с человеческими ресурсами в Эстонии, финансовое будущее пожилого населения и развитие экономики в регионах, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что в Эстонии следует уделять особое внимание различиям в развитии регионов, так как они особенно существенны по сравнению с остальной Европой. ”Из-за различий возникает разница в доходах населения. Это, в свою очередь, влияет на рост социальных затрат и общее развитие экономики государства. Поэтому важно предугадать возможные изменения ситуации и предпринять соответствующие контрмеры”, — сказал Сестер.
Центр мониторинга развития выбрал темы для исследования из более чем 50 разных предложений. ”В направлениях исследований мы исходим из разных возможных сценариев развития ситуации, стараясь как можно раньше выявить новые тенденции и направления развития, а также проанализировать их долгосрочное влияние на общество Эстонии. Мы указываем и ключевые моменты для принятия решений, на которые следует обратить внимание тем, кто формирует политику. Так они смогут повлиять на развитие разных сценариев и направить их в наиболее выгодном для Эстонии направлении”, — пояснил руководитель исследований и исполняющий обязанности руководителя Центра мониторинга развития Меэлис Китсинг.
Проект изучения экономики в регионах призван определить сценарии развития экономики в Эстонии в зависимости от региона до 2035 года. Проект, анализирующий финансовое будущее пожилого населения Эстонии, составит сценарии будущего пенсионной системы. Проект, посвященный человеческим ресурсам, сосредоточится на оценке их качества в более широком аспекте, т.е. рассмотрит убеждения, ценности и благосостояние населения.
Центр мониторинга развития — это научный центр, созданный при Канцелярии Рийгикогу, который анализирует долгосрочные перспективы развития общества и экономики.