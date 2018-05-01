Комиссия по экономике обсудила использование средств от приватизации

Участники заседания отметили, что средства резервного фонда также планируется потратить на снос строений, опасных для окружающей среды и жителей близлежащих домов, и на переселение их жителей. В связи с этим было отмечено, что к настоящему моменту в собственность государства было передано 179 квартир; 142 из них — в Ида-Вирумаа.

Также прозвучало мнение, что возможность направить средства от приватизации на выплату пособий церквям позволила бы положить конец длительным имущественным спорам, касающимся зданий церкви Нигулисте и Псково-Печерского монастыря.

Согласно прогнозам, в этом году поступления от приватизации оставят порядка шести, и в следующем году — четырех миллионов евро.

Законопроект представил на заседании министр государственного управления Яак Ааб. В заседании также принял участие советник отдела по государственному имуществу Министерства финансов Уку Хянни.

Комиссия консенсусом решила направить проект закона о внесении изменений в Закон об использовании денежных средств, поступающих от приватизации (614 SE), пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 9 мая.