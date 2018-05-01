01.05.2018, 09:05

Комиссия по экономике обсудила использование средств от приватизации

 (1)
rus.delfi.ee
EST 1
Uue koostootmisjaama avamine
Foto: Karli Saul

В понедельник на заседании комиссия Рийгикогу по экономике обсудила законопроект, согласно которому государство сможет использовать полученные от приватизации средства на управление переданной ему недвижимости и на оказание поддержки церквям.

По словам председателя комиссии Свена Сестера, государству передается все больше бесхозных квартир. Проблему представляют и опустевшие и опасные для жизни квартирные дома. В связи с такой недвижимостью у государства возникают и расходы, которые нельзя откладывать на более поздний срок. ”Для того, чтобы решить проблемы жилищного хозяйства или заброшенных строений, возникшие в ходе или в результате реформы собственности, разумно было бы начать применять средства, поступившие в резервный фонд реформы”, — сказал Сестер.

В действующем законодательстве в общих чертах прописано, на какие нужды можно тратить средства, поступившие в резервный фонд реформы собственности. Цель законопроекта — обновить перечень, так как некоторые статьи расходов утратили свою актуальность или напрямую не связаны с реформой.

Участники заседания отметили, что средства резервного фонда также планируется потратить на снос строений, опасных для окружающей среды и жителей близлежащих домов, и на переселение их жителей. В связи с этим было отмечено, что к настоящему моменту в собственность государства было передано 179 квартир; 142 из них — в Ида-Вирумаа.

Также прозвучало мнение, что возможность направить средства от приватизации на выплату пособий церквям позволила бы положить конец длительным имущественным спорам, касающимся зданий церкви Нигулисте и Псково-Печерского монастыря.

Согласно прогнозам, в этом году поступления от приватизации оставят порядка шести, и в следующем году — четырех миллионов евро.

Законопроект представил на заседании министр государственного управления Яак Ааб. В заседании также принял участие советник отдела по государственному имуществу Министерства финансов Уку Хянни.

Комиссия консенсусом решила направить проект закона о внесении изменений в Закон об использовании денежных средств, поступающих от приватизации (614 SE), пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 9 мая.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





ФОТО: В Нарвском порту планируется поразительно дорогая реновация — строительство ”с нуля” было бы дешевле

01.05.2018
Депутатам Нарвского городского собрания предстоит решить, стоит ли доплатить 370 тысяч евро на реновацию всего одного из 12 боксов бывших складов Кренгольма в Нарвском порту, при том, что еще 200 тысяч евро на него дает EAS. Всем очевидно, что почти за 600 тысяч евро было бы проще построить новое здание, причем, большего объема, но в данном случае другого выхода, кроме как ремонт, просто нет.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Самые высокооплачиваемые чиновники Эстонии получают до 5900 евро

30.04.2018
Министерство финансов опубликовало оклады чиновников по состоянию на 1 апреля: первые места в рейтинге зарплат заняли командующий Силами обороны, гендиректор Департамента шоссейных дорог и глава Налогово-таможенного департамента.
Подробнее

В Эстонии появятся космопарк, центры иллюзий и виртуальной реальности — EAS выделяет 6,65 млн евро

30.04.2018
Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) в целях развития международного семейного туризма выделит в общей сложности 6,65 млн евро на возведение в Пыльтсамаа космопарка, центра иллюзий WOW! в Курессааре и центра виртуальной реальности в квартале Ноблесснер в Таллинне.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
119,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-20% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
95,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107002002
167,40 €
100,44 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052003
139,50 €
83,70 €

ФОТО и ВИДЕО: Как отмечали Вальпургиеву ночь в Хельсинки и как выглядел город утром

01.05.2018
В Финляндии, как и в Эстонии, вчера праздновали Вальпургиеву ночь, которую отмечают прежде всего студенты. Важной частью празднований является мытье скульптуры Хавис Аманда в Хельсинки. Смотрите видео и галерею!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




В Харьюмаа и Пярнумаа полностью бесплатного общественного транспорта не будет. Остальные еще думают

30.04.2018
Представители местных центров общественного транспорта имеют разный взгляд на подписанное сегодня министром Кадри Симсон постановление. Пярнумаа и Харьюмаа свои решения уже приняли, а остальным для принятия решения нужно время.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Китай запланировал крупнейшее вмешательство в климат Земли

30.04.2018
Китайские ученые планируют увеличить количество осадков в Тибетском нагорье до 10 миллиардов кубометров в год. В рамках проекта "Тяньхэ" (англ. Sky River) в горах будут установлены десятки тысяч камер, которые будут выпускать в атмосферу частицы иодида серебра — соединения, являющегося дождеобразующим реагентом.
Подробнее