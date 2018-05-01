Комиссия по экономике обсудила использование средств от приватизации

В понедельник на заседании комиссия Рийгикогу по экономике обсудила законопроект, согласно которому государство сможет использовать полученные от приватизации средства на управление переданной ему недвижимости и на оказание поддержки церквям.
По словам председателя комиссии Свена Сестера, государству передается все больше бесхозных квартир. Проблему представляют и опустевшие и опасные для жизни квартирные дома. В связи с такой недвижимостью у государства возникают и расходы, которые нельзя откладывать на более поздний срок. ”Для того, чтобы решить проблемы жилищного хозяйства или заброшенных строений, возникшие в ходе или в результате реформы собственности, разумно было бы начать применять средства, поступившие в резервный фонд реформы”, — сказал Сестер.
В действующем законодательстве в общих чертах прописано, на какие нужды можно тратить средства, поступившие в резервный фонд реформы собственности. Цель законопроекта — обновить перечень, так как некоторые статьи расходов утратили свою актуальность или напрямую не связаны с реформой.
Участники заседания отметили, что средства резервного фонда также планируется потратить на снос строений, опасных для окружающей среды и жителей близлежащих домов, и на переселение их жителей. В связи с этим было отмечено, что к настоящему моменту в собственность государства было передано 179 квартир; 142 из них — в Ида-Вирумаа.
Также прозвучало мнение, что возможность направить средства от приватизации на выплату пособий церквям позволила бы положить конец длительным имущественным спорам, касающимся зданий церкви Нигулисте и Псково-Печерского монастыря.
Согласно прогнозам, в этом году поступления от приватизации оставят порядка шести, и в следующем году — четырех миллионов евро.
Законопроект представил на заседании министр государственного управления Яак Ааб. В заседании также принял участие советник отдела по государственному имуществу Министерства финансов Уку Хянни.
Комиссия консенсусом решила направить проект закона о внесении изменений в Закон об использовании денежных средств, поступающих от приватизации (614 SE), пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 9 мая.