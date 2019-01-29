Комиссия по экономическому развитию поддерживает дополнительное финансирование научно-исследовательской деятельности

Министр предпринимательства и информационных технологий Рене Таммист, который входит в комиссию, добавил, что будущий рост производительности и неизбежно связанное с этим процветание всего общества Эстонии в целом зависят от того, смогут ли наши компании подняться выше в глобальных цепочках развития. ”Однако для того, чтобы подняться на ступеньку выше, необходим более мудрый подход к работе, более энергичные инвестиции в развитие, разработка продуктов, модернизация бизнеса и набор специалистов высочайшего класса”, — сказал Таммист, добавив, что многое из перечисленного требует от страны более существенного вклада в формирование подходящей среды или в управление финансовыми рисками вместе с компаниями.

19 декабря прошлого года председатели политических партий Эстонии, а также представители научно-исследовательских учреждений, научных и крупных бизнес-организаций подписали при Президенте Республики социальное соглашение о развитии научно-исследовательских разработок и инноваций. В соответствии с этим соглашением, стороны поддерживают увеличение финансирования научно-исследовательских разработок и инноваций со стороны общественного сектора до одного процента от валового внутреннего продукта. Государственная бюджетная стратегия 2019 предусматривает достижение контрольного уровня в течение трех лет с равным распределением средств в течение этого периода.

Комиссия также получила обзор результатов стратегии деловой дипломатии и плана действий по деловой дипломатии на 2019 год.

Для справки:

• Правительственная комиссия по экономическому развитию под руководством премьер-министра собирается раз в месяц, чтобы получить представление о состоянии экономики, найти решение для вопросов, требующих скоординированных усилий нескольких министерств, привлекать экспертов и лобби-группы, а также заниматься развитием экономической среды.

• В комиссию по экономическому развитию входят министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, министр предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммист, министр образования и науки Майлис Репс, министр юстиции Урмас Рейнсалу, министр финансов Тоомас Тынисте, министр здоровья и труда Рийна Сиккут и министр иностранных дел Свен Миксер. Комиссией руководит премьер-министр Юри Ратас.

• Другие министры участвуют в заседании комиссии по приглашению премьер-министра, если рассмотрение темы предполагает присутствие ответственного министра.

• Работу комиссии поддерживает стратегическое бюро Государственной канцелярии.