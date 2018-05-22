Комиссия по делам Европейского союза поддерживает сохранение курса Грузии на НАТО и ЕС

Делегация комиссии по делам Европейского союза находится с визитом в Грузии, где встретится с коллегами из парламента страны и ознакомится с контрольной полосой с Абхазией.

По словам председателя комиссии Тоомаса Витсута, из стран восточного партнерства Грузия наиболее близка к Европе, но государству предстоит решить еще множество сложных вопросов. ”Цель визита делегации — получить информацию о текущей ситуации и перспективах развития в Грузии, — сказал Витсут. — Эстония по-прежнему поддерживает стремления Грузии стать частью Европейского союза и готова делиться любым опытом по проведению реформ и организации административной работы”.

По словам Витсута, в сложившейся ситуации с безопасностью важно, чтобы Грузия продолжила принимать меры для вступления в НАТО. Эстония это всесторонне поддерживает.