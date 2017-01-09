Бывший глава центристов Эдгар Сависаар не представил Комиссии по финансированию партий (ERJK) план, как он намерен возвращать Таллинну 116 643 евро, которые были выданы ему на предвыборную рекламу. Предложения принимались до прошлой пятницы включительно.

”Ни слова не было. Ни от Сависаара, ни от его адвоката”, — сказал Delfi вице-председатель комиссии Каарел Таранд.

Через пару недель комиссия на своем плановом собрании решит, что они будут делать дальше. ”Все в соответствии с законом. Как услуги судебного исполнителя, так и возможное заявление об уменьшении бюджетного госфинансирования партии”, — добавил Таранд.

Напомним, как развивались события. Комиссия по надзору за финансированием партий (КНФП) предоставила бывшему председателю Центристской партии и отстраненному от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару срок до 10 декабря, чтобы вернуть Таллинну незаконное пожертвование в размере 116 643 евро, пишет rus.err.ee.

Если Сависаар не вернет эту сумму в установленный срок, то дело попадет к судебному исполнителю, сообщил во вторник, 6 декабря, новостной портал ERR.

КНФП обязала Сависаара вернуть запрещенное пожертвование в городской бюджет Таллинна в январе 2015 года, после чего постановление было обжаловано в суде. Суды всех инстанций последовательно отказали в удовлетворении жалобы, и окончательную точку в этом деле поставил Государственный суд 10 ноября.

После этого постановление комиссии вступило в силу, о чем КНФП письменно уведомила Сависаара, предоставив ему срок до 10 декабря для уплаты этой суммы.

Председатель комиссии Ардо Оясоо сказал порталу ERR Uudised, что рассматривают все варианты, среди которых — платеж по принудительному акту с назначением нового срока: "Если это не будет выполнено, то можно назначить большую сумму", передает rus.err.ee.

Вторая возможность — передать судебному исполнителю вступившее в силу решение суда и административный акт комиссии: Оясалу отметил, что с этим связаны определенный юридические проблемы, но комиссия обсудит и эту возможность.

Третья возможность — на основании закона о партиях обратиться к Центристской партии и предложить вернуть требуемую сумму городу Таллинну.

Комиссия по надзору за финансированием партий обязала Сависаара вернуть в городской бюджет Таллинна запрещенное пожертвование в размере 116 642,89 евро, заключавшееся в оплате Таллинном расходов на рекламную кампанию Сависаара в рамках кампании "Таллинн движется" и рекламных мероприятий по случаю открытия стадиона Хийу, в январе 2015 года, после чего постановление было обжаловано в суде, но суды всех инстанций последовательно отказали в удовлетворении жалобы, и окончательную точку в этом деле поставил Государственный суд 10 ноября, после чего постановление комиссии вступило в силу, о чем комиссия письменно уведомила Сависаара.