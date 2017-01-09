”Ни слова не было. Ни от Сависаара, ни от его адвоката”, — сказал Delfi вице-председатель комиссии Каарел Таранд.
Через пару недель комиссия на своем плановом собрании решит, что они будут делать дальше. ”Все в соответствии с законом. Как услуги судебного исполнителя, так и возможное заявление об уменьшении бюджетного госфинансирования партии”, — добавил Таранд.
Напомним, как развивались события. Комиссия по надзору за финансированием партий (КНФП) предоставила бывшему председателю Центристской партии и отстраненному от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару срок до 10 декабря, чтобы вернуть Таллинну незаконное пожертвование в размере 116 643 евро, пишет rus.err.ee.
Если Сависаар не вернет эту сумму в установленный срок, то дело попадет к судебному исполнителю, сообщил во вторник, 6 декабря, новостной портал ERR.
КНФП обязала Сависаара вернуть запрещенное пожертвование в городской бюджет Таллинна в январе 2015 года, после чего постановление было обжаловано в суде. Суды всех инстанций последовательно отказали в удовлетворении жалобы, и окончательную точку в этом деле поставил Государственный суд 10 ноября.
После этого постановление комиссии вступило в силу, о чем КНФП письменно уведомила Сависаара, предоставив ему срок до 10 декабря для уплаты этой суммы.
Председатель комиссии Ардо Оясоо сказал порталу ERR Uudised, что рассматривают все варианты, среди которых — платеж по принудительному акту с назначением нового срока: "Если это не будет выполнено, то можно назначить большую сумму", передает rus.err.ee.
Вторая возможность — передать судебному исполнителю вступившее в силу решение суда и административный акт комиссии: Оясалу отметил, что с этим связаны определенный юридические проблемы, но комиссия обсудит и эту возможность.
Третья возможность — на основании закона о партиях обратиться к Центристской партии и предложить вернуть требуемую сумму городу Таллинну.
Комиссия по надзору за финансированием партий обязала Сависаара вернуть в городской бюджет Таллинна запрещенное пожертвование в размере 116 642,89 евро, заключавшееся в оплате Таллинном расходов на рекламную кампанию Сависаара в рамках кампании "Таллинн движется" и рекламных мероприятий по случаю открытия стадиона Хийу, в январе 2015 года, после чего постановление было обжаловано в суде, но суды всех инстанций последовательно отказали в удовлетворении жалобы, и окончательную точку в этом деле поставил Государственный суд 10 ноября, после чего постановление комиссии вступило в силу, о чем комиссия письменно уведомила Сависаара.