25.08.2017, 07:50

Комиссия обсудит влияние волн в Таллиннском заливе, образующихся при проходе скоростных судов

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rus.delfi.ee
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Tallinna Merepäevade regatt õhust
Foto on illustratiivne.Foto: Hendrik Osula

Сегодня на заседании комиссия по окружающей среде обсудит, могут ли волны, образующиеся при проходе скоростных судов, представлять угрозу для жизни. Комиссия также рассмотрит, следует ли ограничить скорость этих судов в Таллиннском заливе, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, важно выяснить, в чьей юрисдикции выяснить, создает ли Viking Faster опасные для жизни волны и есть ли основания ограничить скорость судна в Таллиннском заливе. ”Похоже, на сегодняшний день нет единого мнения касательно того, кто и на основании каких исследований может ограничивать максимальную скорость судов”, — сказал Вакра.

По мнению океанолога Тармо Соомере, скоростной катамаран Viking Faster, принадлежащий Viking Line, создает опасные для жизни волны в Таллиннском заливе. По оценке Соомере, для обеспечения безопасности скоростной катамаран должен снизить скорость вблизи северной оконечности острова Аэгна и идти в порт медленнее.

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На заседание комиссии приглашены представители Академии наук Эстонии, Viking Line, AS Tallink Grupp, Союза судовладельцев Эстонии, уездной управы Харьюмаа, Департамента водных путей, Министерства экономики и коммуникаций и Министерства окружающей среды.

Viking Faster начал курсировать между Таллинном и Хельсинки весной этого года. Рейсы осуществляются с апреля по октябрь. Длительность поездки — один час и 45 минут.

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