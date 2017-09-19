Комиссия: меры по предупреждению коррупции в местных самоуправлениях надо усилить

Сегодня на заседании специальная комиссия по борьбе с коррупцией обсудила отчет Государственного контроля, который рассматривает выполнение Антикоррупционного закона в местных самоуправлениях, значится в пресс-релизе.

Ознакомившись с аудитом, председатель специальной комиссии Андрес Херкель отметил, что в этой области были обнаружены серьезные проблемы. ”Недостаточная осведомленность местных самоуправлений может привести к нарушениям закона, — сказал Херкель. — В городах и волостях следует более тщательно проверять точность исполнения закона и повысить эффективность упреждающих мер, чтобы не допустить возможные случаи коррупции”.

По словам Херкель, Министерство юстиции и Министерство финансов должны совместно усилить внутренний контроль и найти инфотехнологическое решение, которое позволило бы выявить всех партнеров местных самоуправлений по сделкам. ”Мы ждем реальных шагов, которые помогли бы избежать нарушений, установленных в аудите”, — добавил Херкель.

По мнению заместителя председателя специальной комиссии Аннели Отт, важно не допустить конфликта интересов в местных самоуправлениях. ”В маленьких городах и волостях опасность коррупции не всегда воспринимается. Поэтому чиновники могут легко попасть в такую ситуацию, — сказала Отт. — Важно повысить осведомленность населения. Это позволит избежать подобных ситуаций”.

С контрольным отчетом комиссию ознакомили представители Государственного контроля.

Специальная комиссия обсудила контрольный отчет Государственного контроля ”применение Антикоррупционного закона в местных самоуправлениях”. На этот раз основное внимание в отчете уделялось объединениям местных самоуправлений.