18.02.2019, 21:10

Комиссия: центристы уже давно знали, что должны будут вернуть деньги

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Keskerakonna kontori ees uus asfalt
Keskerakonna kontor Tallinnas Narva maanteelFoto: Madis Veltman

Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) пояснила, почему не удовлетворила просьбу Центристской партии о составлении графика платежей по возврату 220 000 евро запрещенных пожертвований.

Председатель комиссии Лийза Овийр отметила, что партия знала о долге уже с лета 2017 года, поэтому должна была уже давно ”забронировать эту сумму”.

Она отметила, что, если бы центристам предоставили отсрочку, то это было не несправедливым по отношению к другим партиям. Также она сказала, что рада, что центристы заплатили всю сумму сразу и обошлось без судебных разбирательств.

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