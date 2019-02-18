Комиссия: центристы уже давно знали, что должны будут вернуть деньги

Председатель комиссии Лийза Овийр отметила, что партия знала о долге уже с лета 2017 года, поэтому должна была уже давно ”забронировать эту сумму”.

Она отметила, что, если бы центристам предоставили отсрочку, то это было не несправедливым по отношению к другим партиям. Также она сказала, что рада, что центристы заплатили всю сумму сразу и обошлось без судебных разбирательств.