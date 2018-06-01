01.06.2018, 08:43

Комиссии Рийгикогу ознакомятся со строительными работами на восточной границе

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President Eesti-Vene piiril
President Eesti-Vene piirilFoto: Argo Ingver

Сегодня правовая комиссия и специальная комиссия по надзору за учреждениями безопасности направятся на пограничный пункт в Лухамаа и ознакомятся с пробными отрезками восточной границы, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя правовой комиссии Яануса Карилайда, цель совместной поездки комиссий — убедиться, что работы укладываются в график. ”Мы хотим знать, как хорошо соответствующие службы справляются со своими задачами и делают ли они все для того, чтобы восточная граница была построена в указанный срок, или даже быстрее”, — сказал Карилайд.

Председатель специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности Райво Аэг сказал, что надежность работы восточной границы и связанные с ее строительством вопросы вызвали жаркие споры. Членам парламента важно получить обзор ситуации и ответы на вопросы напрямую. ”Специальную комиссию по надзору за учреждениями безопасности в первую очередь интересует, обеспечивают ли инвестиции в сотни миллионов евро все, что необходимо для сотрудничества между нашими правоохранительными органами, учреждениями безопасности и Оборонительными войсками”, — сказал он.

Строительство инфраструктуры и систем технического наблюдения на восточной границе по плану должно начаться в следующем году. Работы должны продлиться до 2026 года. Строительство восточной границы обойдется в 188 миллионов евро. Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ был построен пробный участок длиной в 3,5 км.

Обзор членам комиссий представят генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер, полковник-лейтенант полиции, руководитель бюро пограничной охраны Лыунаской преферктуры Департамента полиции и пограничной охраны Тамар Тамм, генерал-инспектор полиции на эстонско-российской границе, пограничный представитель Эстонской Республики Аймар Кёсс, полковник-лейтенант полиции Валмар Хинно и майор полиции, руководитель юго-восточного пограничного пункта Андрус Рейман.

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