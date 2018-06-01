Комиссии Рийгикогу ознакомятся со строительными работами на восточной границе

Сегодня правовая комиссия и специальная комиссия по надзору за учреждениями безопасности направятся на пограничный пункт в Лухамаа и ознакомятся с пробными отрезками восточной границы, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя правовой комиссии Яануса Карилайда, цель совместной поездки комиссий — убедиться, что работы укладываются в график. ”Мы хотим знать, как хорошо соответствующие службы справляются со своими задачами и делают ли они все для того, чтобы восточная граница была построена в указанный срок, или даже быстрее”, — сказал Карилайд.

Председатель специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности Райво Аэг сказал, что надежность работы восточной границы и связанные с ее строительством вопросы вызвали жаркие споры. Членам парламента важно получить обзор ситуации и ответы на вопросы напрямую. ”Специальную комиссию по надзору за учреждениями безопасности в первую очередь интересует, обеспечивают ли инвестиции в сотни миллионов евро все, что необходимо для сотрудничества между нашими правоохранительными органами, учреждениями безопасности и Оборонительными войсками”, — сказал он.