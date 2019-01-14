Комиссии Рийгикогу ознакомятся с докладом Европейской счетной палаты за 2017 год

По словам председателя комиссии Рийгикогу по делам ЕС Тоомаса Витсута, комиссиям будет представлен обзор финансового контроля ЕС и рекомендаций по повышению эффективности финансового управления. Витсут добавил, что финансовое состояние ЕС требует пристального внимания в связи с выходом из союза Соединенного Королевства и приближающимися выборами в Европейский парламент. Кроме того, к осени должен быть подготовлен новый многолетний финансовый план ЕС.

Согласно докладу Европейской счетной палаты за 2017 год, доходы союза верны и законны. В то же время, второй год подряд палата делает замечание о выплатах. Проблемы касаются компенсирования расходов в сферах с высоким уровнем погрешности. Такими, например, являются проекты научных исследований и помощи развитию, развитие сельской жизни, рыночные меры, экология, меры в области изменения климата, рыболовство, а также экономическая, социальная и территориальная сплоченность. В то же время, согласно оценкам, уровень погрешности при осуществлении выплат из бюджета ЕС постоянно сокращается. В 2017 году погрешность составляла 2,4%.