14.01.2019, 07:25

Комиссии Рийгикогу ознакомятся с докладом Европейской счетной палаты за 2017 год


rus.delfi.ee
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Eesti Vabariigi eelarve kolmas lugemine Riigikogus
Eesti Vabariigi eelarve kolmas lugemine RiigikogusFoto: Priit Simson

Сегодня состоится открытое заседание комиссии по делам Европейского союза, финансовой комиссии и специальной комиссии по контролю государственного бюджета. В ходе заседания член Европейской счетной палаты Юхан Партс представит доклад палаты за 2017 год. Европейская счетная палата следит за исполнением бюджета Европейского союза и за законностью применения средств, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Рийгикогу по делам ЕС Тоомаса Витсута, комиссиям будет представлен обзор финансового контроля ЕС и рекомендаций по повышению эффективности финансового управления. Витсут добавил, что финансовое состояние ЕС требует пристального внимания в связи с выходом из союза Соединенного Королевства и приближающимися выборами в Европейский парламент. Кроме того, к осени должен быть подготовлен новый многолетний финансовый план ЕС.

Согласно докладу Европейской счетной палаты за 2017 год, доходы союза верны и законны. В то же время, второй год подряд палата делает замечание о выплатах. Проблемы касаются компенсирования расходов в сферах с высоким уровнем погрешности. Такими, например, являются проекты научных исследований и помощи развитию, развитие сельской жизни, рыночные меры, экология, меры в области изменения климата, рыболовство, а также экономическая, социальная и территориальная сплоченность. В то же время, согласно оценкам, уровень погрешности при осуществлении выплат из бюджета ЕС постоянно сокращается. В 2017 году погрешность составляла 2,4%.

По оценке счетной палаты, государства-члены по-прежнему испытывают затруднения с использованием средств, выделяемых в рамках Европейских структурных и инвестиционных фондов. Согласно докладу, бюджет ЕС все еще находится под существенным давлением в связи с объемом выплат по обязательствам, которые ЕС принял на себя на ближайшие годы. При планировании нового многолетнего финансового плана ЕС на период с 2021 года приоритетной задачей должно стать сокращение риска накопления задолженности.

Совместное открытое заседание комиссий начнется в 13:30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на домашней странице Рийгикогу.

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