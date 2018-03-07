Комиссии Рийгикогу отметили важность ценностного воспитания в рамках гражданского образования

На совместном заседании комиссии по культуре и комиссии по государственной обороне в центре внимания было увязывание преподавания истории, обществоведения и государственной обороны, а также значение ценностного подхода к воспитанию в рамках учебной работы.

Председатель комиссии по культуре Ааду Муст назвал важным сотрудничество двух комиссий и сказал, что участники заседания отметили сильную взаимосвязь между различными предметами. По его словам, члены комиссии выделили ряд важных проблем и недостатков. Они отметили, что различия взглядов эстоноязычной и иной языковой среды, обусловленные принадлежностью к различным информационным пространствам, по-прежнему актуальны.

По словам председателя комиссии по государственной обороне Ханнеса Хансо, исследования общественного мнения показывают, что представители эстоноязычной и иной части населения по-разному относятся к обороне государства. ”Большое влияние оказывают медиа-пространство и взгляды, сформированные в семье. Но не менее важно и школьное образование, — сказал Хансо. — Взгляды людей и их отношение к государству, возможно, важнее, чем просто имеющееся у нас оружие”.

По словам Хансо, значение имеют те меры, которые будут приняты в отношении ценностного воспитания в школах при осознании проблемы.

Комиссии пояснили, что в связи с обновлением учебных программ совместно с преподавателями обществоведения, истории и государственной обороны проводится работа по увязыванию соответствующих предметов. Участники заседания подчеркнули, что программа обучения должна быть построена на ценностях.

Было отмечено, что ключевую роль играет преподаватель, способный увлечь учеников и работающий над собственным развитием. Поэтому необходимо критически подходить к отбору и найму учителей.

В этом году в Эстонии государственная оборона преподается в 149 школах. 5300 учеников изучает предмет под руководством 113 учителей. Министерство обороны тратит на обучение государственной обороне в школах порядка 625 000 евро в год. В дополнение к этой сумме из бюджета Министерства образования и науки выплачивается зарплата учителей. В настоящий момент составляется новый учебник по государственной обороне.

В заседании приняли участие представители Эстонского общества преподавателей истории и обществоведения, Объединения руководителей школ, Министерства образования и науки и Министерства обороны.