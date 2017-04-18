Комиссии Рийгикогу обсудят изменения в рабочей среде

Сегодня на открытом заседании комиссии Рийгикогу по экономике и комиссии по социальным делам будет представлен обзор рабочей среды в Эстонии за последний год. Участники заседания обсудят изменения в рабочей среде.

По оценке председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, достойно сожаления, что в прошлом году число несчастных случаев на работе возросло на одну десятую. ”Поскольку 35% несчастных случаев на работе происходит с новыми работниками, невольно возникает вопрос, какую работу не проделывают работодатели и какие правила нарушают работники. Смерть, необратимый вред здоровью или нетрудоспособность не должны быть неотъемлемой частью рабочей среды”, — сказала Кютт.

По оценке Трудовой инспекции, из-за несчастных случаев на работе в год в Эстонии пропадает порядка 1,3 миллиона рабочих часов. В прошлом году сообщили о 5081 несчастном случае на работе, из которых в 4036 случаях рабочие получили легкие телесные травмы, в 1019 — тяжелые травмы. 26 случаев закончилось смертью работника. По сравнению с 2015 годом число зарегистрированных несчастных случаев на работе увеличилось на 282.

По словам председателя комиссии по экономике Айвара Кокка, при развитии предпринимательства необходимо обращать больше внимания на безопасность рабочей среды. ”Многие предприятия Эстонии вложили крупные суммы в улучшение рабочей среды. Благодаря этому производительность труда растет и безопасность на рабочем месте повышается. Также, в условиях нехватки рабочей силы, работник может выбирать наилучшие для него условия труда и рабочую среду”, — сказал Кокк.

Число активных предприятий после экономического спада существенно возросло. В 2010 году в базе данных Трудовой инспекции значилось чуть больше 43 000 активных предприятий. На сегодняшний день их на 11 000 больше, т.е. порядка 54 000. По данным Департамента статистики, действующих предприятий более 100 000.

По данным Трудовой инспекции, больше всего действующих предприятий в секторе торговли (порядка 9300), в строительном секторе (6300) и в секторе недвижимости (6050). На пятом месте (порядка 5000 предприятий) — сектор обрабатывающей промышленности. Наиболее крупные отрасли в обрабатывающей промышленности: производство товаров из металла, деревообрабатывающая промышленность и текстильная промышленность.

На заседании с докладом выступит генеральный директор Трудовой инспекции Марет Марипуу.

На заседание приглашены представители Министерства социальных дел, Министерства экономики и коммуникаций, Центрального союза работодателей Эстонии, Центрального союза профсоюзов Эстонии, Торгово-промышленной палаты Эстонии и Центральной организации профсоюзов служащих (TALO).

Открытое заседание начнется в 14:00 в кабинете L333.