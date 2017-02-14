Комиссии Рийгикогу обсудили боеготовность подразделений Сил обороны

В понедельник, 13 февраля, на совместном заседании комиссия по государственной обороне и специальная комиссия по контролю государственного бюджета ознакомились с отчетом Государственного контроля о боеготовности подразделений Сил обороны. Согласно отчету, в период 2012–2016 гг. комплектация состава и оснащенность подразделений Сил обороны улучшились.

По словам председателя комиссии по государственной обороне Ханнеса Хансо, налогоплательщик имеет полное право знать, на что и почему тратятся его деньги. ”Ситуация заметно улучшилась по сравнению с аудитом за 2012 год. Деятельность основана на программах развития, которые планомерно выполняются. Оснащенность наших подразделений и их боеготовность постоянно улучшаются”, — сказал Хансо.

”Повысился и процент участия в военных учебных сборах, но все еще есть, куда стремиться. Нам предстоит много работы с инфосистемой мобилизации. К концу 2017 года мы должны закончить и с этим проектом”, — добавил председатель комиссии по государственной обороне.

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”Я рад, что гражданский контроль выражается и в форме аудита Государственного контроля и что гражданская и военная организации успешно сотрудничают друг с другом. Скоротечные изменения, начавшиеся в 2006 году, завершились серьезным аудитом с 2012 года”, — сказал председатель специальной комиссии по контролю государственного бюджета Юрген Лиги.

В заключении контрольного отчета Государственного контроля ”Достижение боеготовности подразделений Сил обороны” указано, что Государственный контроль оценил, как распланирована деятельность для достижения целей программы развития государственной обороны на 2013–2022 гг., каковы достижения к 2016 году и поддерживает ли система отчетности о результатах тех, кто в ответе за данную сферу деятельности. Согласно отчету, было проведено сравнение, насколько реальная комплектация состава и оснащенность военных подразделений Сил обороны в 2016 году отличалась от ситуации в 2012 году.

”По оценке Государственного контроля, при повышении боеготовности подразделений Сил обороны были учтены все долгосрочные цели программы развития государственной обороны. В период 2012–2016 гг. комплектация состава и оснащенность подразделений Сил обороны улучшились. Есть недочеты в отчетности, из-за чего получить достаточно разностороннюю обратную связь о выполнении долгосрочных целей программы развития государственной обороны невозможно”, — указано в заключении контрольного отчета Государственного контроля.