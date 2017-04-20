Комиссии по сельской жизни парламентов Эстонии, Латвии и Литвы укрепят сотрудничество

На состоявшейся в Тарту встрече председателей комиссий по сельской жизни парламентов Эстонии, Латвии и Литвы участники сочли важным продолжить тесное сотрудничество трех стран Балтии по формированию будущего единой сельскохозяйственной политики Европейского союза.

Председатель комиссии Рийгикогу по сельской жизни Хелир-Валдор Сеэдер подчеркнул на встрече необходимость отстаивать общие позиции в переговорах о новом бюджетном периоде единой сельскохозяйственной политики Европейского союза.

”На встрече мы пришли к единогласному выводу, что при планировании единой сельскохозяйственной политики в новом бюджетном периоде необходимо посредством уравнивания пособий обеспечить равные условия для конкуренции. Это имеет важное значение для нашего региона”, — сказал Сеэдер. Он добавил, что при обсуждении вопросов, связанных с новым бюджетным периодом, стороны подчеркнули необходимость упростить требования, связанные с единой сельскохозяйственной политикой, чтобы облегчить осуществление сельскохозяйственной политики и понизить административную нагрузку как государственных учреждений, так и сельскохозяйственных производителей.

Представители комиссий по сельской жизни трех стран Балтии посетили сельскохозяйственную ярмарку в Тарту и приняли участие в агрофоруме Mare Balticum.