Командующий силами обороны посетил Ида-Вирумаа



”Силы обороны и Кайтселийт являются неотъемлемой частью нашего государства — без них вовлекающая в себя все сферы тотальная оборона государства была бы просто пустым звуком. К сожалению, иногда случается так, что люди не решаются сами связаться друг с другом, чтобы наладить необходимые контакты. Главной целью моего визита было свести местных людей, от которых зависит принятие решений, и вместе найти возможные сферы сотрудничества”, — сказал генерал Террас и добавил, что цель визита себя оправдала и первое совместное мероприятие в Нарве запланировано на 28 ноября, когда исполнится 100 лет с начала Освободительной войны. Мероприятие организовывают Нарвская дружина Кайтселийта, 1-я пехотная бригада и Нарвская городская управа.

Командующий силами обороны, выступая в роли члена исполнительного комитета Олимпийского комитета Эстонии, также встретился с директором Нарвского спортивного центра Андреем Шилиным, чтобы ознакомиться с состоянием спортивных объектов Нарвы.