01.06.2017, 22:00

Командиром флота ВМС Эстонии назначен Пеэтер Иваск

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rus.delfi.ee
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Mereväe laevastiku ülemaks määrati kaptenleitnant Peeter Ivask
Mereväe laevastiku ülemaks määrati kaptenleitnant Peeter IvaskFoto: Karl Alfred Baumeister

Командующий ВМС Эстонии Юри Саска назначил новым командиром флота капитан-лейтенанта Пеэтера Иваска, сообщает rus.err.ee.

"Я убежден, что мы не меньшему можем научиться у капитан-лейтенанта Иваска благодаря приобретенному им опыту, чем он может научиться у нас", — сказал Саска на прошедшей в четверг в Минной гавани церемонии.

"Для меня большая часть принять этот пост. Я осознаю, что с ним связана и большая ответственность. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы дела у ВМС шли хорошо и еще лучше", — сказал Иваск.

Капитан-лейтенант Иваск служит в Силах обороны с 1991 года. Он был главой оперативно-планировочного отдела штаба ВМС, старшим штабным офицером штаба компонента ВМС НАТО в Нортвуде и в оперативном отделении главного штаба Сил обороны.

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