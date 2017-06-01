Командиром флота ВМС Эстонии назначен Пеэтер Иваск

Командующий ВМС Эстонии Юри Саска назначил новым командиром флота капитан-лейтенанта Пеэтера Иваска, сообщает rus.err.ee.

"Я убежден, что мы не меньшему можем научиться у капитан-лейтенанта Иваска благодаря приобретенному им опыту, чем он может научиться у нас", — сказал Саска на прошедшей в четверг в Минной гавани церемонии.

"Для меня большая часть принять этот пост. Я осознаю, что с ним связана и большая ответственность. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы дела у ВМС шли хорошо и еще лучше", — сказал Иваск.

Капитан-лейтенант Иваск служит в Силах обороны с 1991 года. Он был главой оперативно-планировочного отдела штаба ВМС, старшим штабным офицером штаба компонента ВМС НАТО в Нортвуде и в оперативном отделении главного штаба Сил обороны.