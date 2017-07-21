Командир датского батальона: в странах Балтии нам угрожают не увечья и смерть, а ложные новости

Командир состоящего из 200 военнослужащих датского батальона, который должен прибыть в Эстонию в начале 2018 года, предупреждает своих солдат о ложных новостях, которые в странах Балтии распространяются со стороны России, передает Eesti Ekspress.

Подполковник Стеэн Вегенер сказал датской телерадиокомпании DR, что в странах Балтии его солдатам угрожает совсем другая опасность, недели в Ираке или Афганистане.

"В Ираке и Афганистане мы рисковали быть изувеченными и убитыми. В Балтийских странах не это представляет большую опасность. Там мы должны остерегаться ложных новостей и вводящей в заблуждение информации, которые могут помешать всей операции", — сказал Вегенер.

"Мы отправляемся в страну, где сильно развита ИТ-инфраструктура. Там возможность распространения фейковых новостей и информации намного выше, чем в Ираке или Афганистане", — добавил он.

Подполковник считает, что в последнее время Россия вывела информационную войну на новый уровень, поэтому шпионаж и ложная информация представляют серьезную угрозу.

"Мы столкнулись с этим на учениях в Германии, Литве и странах Балтии. Были лица, которые за нами следили — традиционный шпионаж. Но есть также люди, которые фабрикуют истории, которые проникают в наши медиа и телефоны, чтобы с помощью этого вызвать волнения", — объяснил Вегенер.

В качестве примера он привел выдуманную историю о якобы изнасилованной немецким солдатом литовской девочке.

Поэтому, уверен Вегенер, солдаты обязаны следить за тем, что они говорят, и не оказываться в местах, где им быть не положено.

"Враг может приукрасить историю и показать ситуацию в более плохом свете, чем все есть на сам деле. Историю всегда сложнее опровергнуть, если в ней есть доля правды. Цель распространения ложной информации — вызвать у жителей принимающей страны в отношении нас антипатию, и это является одной из худших вещей, что может с нами произойти”, — заключил Вегенер.