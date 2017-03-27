Команда ”Сделаем!” и организаторы певческого праздника приглашают молодежь на День полезных дел

Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!” и оргкомитет XII праздника песни и танца ”Я остаюсь” приглашают молодежь вместе с родителями, наставниками и учителями принять 6 мая участие в Дне полезных дел ”Сделаем!”, чтобы привести в порядок большие и маленькие сцены и танцевальные площадки. Совместное участие в толоке является признанием ценности певческих и танцевальных традиций, а также помогает общими усилиями подготовить летний молодежный праздник ”Я остаюсь” и подготовиться к 100-летнему юбилею Эстонской Республики в каждом уголке страны.

Руководитель Дня полезных дел, член правления Фонда природы Эстонии Тармо Тюйр сказал, что единый призыв к молодежи на толоку связан с годом детей и молодежи. ”Мы особенно рады сотрудничеству с командой праздника песен и танцев, так как привлечение молодежи к толокам помогает познакомить их с многовековой традицией толок в Эстонии и передать им этот опыт”, — пояснил Тюйр.

По словам члена оргкомитета XII молодежного праздника песни и танца ”Я остаюсь” Стена Вейдебаума, подготовка к певческому празднику время от времени включала в себя совместный труд на толоках. ”Девиз молодежного праздника этого года ”Я остаюсь” выдвигает на первый план сохранение традиций и ценностей эстонского народа, а также крепкую связь между поколениями, чтобы у молодежи сызмала были возможности, знания и навыки для того, чтобы делать свой вклад на благо Эстонии. Чтобы молодежь на собственном опыте почувствовала бы, что что бы ни случилось, здесь всегда их дом, здесь их ждут и здесь каждый нужен, — сказал Вейдебаум. — Именно поэтому мы решили, что в рамках Дня полезных дел этого года мы сделаем призыв благоустроить небольшие сцены и танцевальные площадки во всех уголках Эстонии”.

Все школы и классы, хоры и танцевальные группы могут как 6 мая, так раньше или позже организовать свои толоки или принять участие в уже зарегистрированных в их родном крае толоках, пригласив на помощь коллег и знакомых. По словам Вейдебаума, толока издревле традиционно считалась не только днем труда, но и днем общения и совместного проведения досуга, днем больших свершений, запоминающихся моментов, днем нахождения новых и встречи со старыми друзьями, днем, который объединяет и укрепляет чувство локтя. ”День полезных дел означает все то, что дает причину сказать: ”Я остаюсь!”, — добавил он.

День полезных дел ”Сделаем!” состоится 6 мая 2017 года, и все люди, общины и организации приглашаются к организации и проведению своих толок. Регистрация на толоки начнется 15 марта по адресу www.teemeara.ee. Распределение стартовых пакетов и регистрация участников толок начнется 5 апреля. В 2016 году в Эстонии состоялось по меньшей мере 1986 толок, в которых приняли участие 44 372 человека, или 3,4% населения Эстонии.

Организаторы Дня полезных дел: Фонд природы Эстонии, Движение деревень Эстонии ”Родной край”, а также сформированная ими сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества (KÜSK), Спасательный департамент, Фабрика флагов, Tamrex, Vizeum, Itella SmartPOST, Nordic Hotel Forum и др.

Стартовые пакеты помогли наполнить: Tamrex, фонд Целевой капитал гражданского общества, Спасательный департамент, Фабрика флагов, Госканцелярия, Mars, Ecoprint и Bauhof. Стартовые пакеты организаторам толок доставит Itella SmartPOST. Мачтовый вымпел является подарком на сотый день рождения Эстонской Республики.