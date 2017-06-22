Команда людей с особыми потребностями разработает уникальную социальную кампанию

Началась первая в Эстонии масштабная информационная кампания, в ходе которой люди со сниженной трудоспособностью сами будут поощрять общество быть более открытым по отношению к людям с особыми потребностями, сообщает Министерство социальных дел.

На этой неделе творческая команда, куда входят копирайтер с нарушениями зрения, слабослышащий фотограф и передвигающийся на кресле дизайнер, приступила к работе над соответствующей социальной кампанией.

По словам руководителя политики трудоспособности министерства социальных дел Арне Кайласа, более активное вовлечение людей со сниженной трудоспособностью в общественную жизнь крайне важно, поскольку касается примерно 100 000 человек трудоспособного возраста.

”Люди со сниженной трудоспособностью сами хотят работать и жить активной жизнью, поскольку так можно реализоваться профессионально, общаться и обеспечить финансовую защищенность”, — сказал Кайлас. ”При этом, мы видим, что вовлечению людей с особыми потребностями в трудовую жизнь иногда мешают эмоциональные препятствия, которые нуждаются в повышении осведомленности. Это — отправная точка информационной кампании”.

Стратегический руководитель креативного бюро Division Мадис Тарас отметил после первого собрания, что важнее всего отказаться от беспочвенного страха: организовать сотрудничество с людьми с особыми потребностями не сложно.

”Я знал, что приглашая Даниэля, Тийу и Якоба, я привлекаю людей, которые полностью отдаются работе, но я опасался, как же мне удастся привести их на второй этаж Котла культуры в офис нашего бюро и как им подойдет наш интенсивный тем работы”, — сказал Мадис Тарас. ”Мои опасения не оправдались, работа над кампанией идет сейчас полным ходом, как обычно. Наш офис — современный и доступный, так что люди с особыми потребностями могут хорошо справляться самостоятельно. Иногда есть необходимость в небольшой посторонней помощи, но надо лишь показать, что при необходимости ты готов помочь”.

Творческое решение информационной кампании разработает рабочая группа, куда входят сотрудники Division и привлеченные специалисты.

За оформление материалов отвечает графический дизайнер Даниэль Коцюба, которому Эстонский центр дизайна в 2015 г. присвоил титул дизайнера месяца. Даниэль использует для передвижения кресла, окончил магистратуру Академии художеств и помогал в составлении и оформлении ”Вовлекающего всех руководства”. Его интересует распространение и практическое применение вовлекающего всех дизайна.

Копирайтером или автором текстов выступил Якоб Росин, который полностью утратил зрение в юном возрасте и в обычной жизни ведет передачи на Raadio 2 и работает журналистом портала технических новостей Geenius.ee. Во время учебы в гимназии Якоб удостоился титула хорошего примера для школьников Эстонии.

Участвующая в разработке кампании в качестве фотографа Тийу Хермат использует слуховой аппарат. ”Мне кажется, что первый мой вклад в работу нашей команды я внесла благодаря своему недугу”, — говорит Тийу Хермат. ”Пользующийся слуховым аппаратом человек разом различает лишь речь одного говорящего. Я сразу же сообщила об этом коллегам и после этого никто не перебивал друг друга”.

Кампанию проводит рекламное бюро Division по заказу министерства социальных дел и при поддержке Европейского социального фонда. Активная фаза кампании начнется в конце лета.