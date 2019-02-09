Команда ЭР100 выразила благодарность организаторам серии юбилейных походов

”В рамках серии юбилейных походов ЭР100 десятки тысяч людей отправились полюбоваться природой Эстонии”, — сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. ”Все организованные походы были очень разные, надеюсь, что все желающие нашли себе маршрут по душе и получили удовольствие от этого опыта”, — добавила Соэ.

По словам президента Походного союза Эстонии Ингрид Кулигиной, радует, что благодаря серии юбилейный походов жители Эстонии смогли узнать о местных организаторах походов. ”В рамках серии походов 38 разных предприятий организовало походы. Особенным стал общеэстонский рождественский поход, в котором в один и тот же день приняло участие более 10 500 человек. Запоминающимися событиями стали также совместный поход и походный праздник Центра управления государственными лесами, походы в рамках Дня природы Эстонии и покорение пика Эстонии нашими альпинистами”, — добавила Кулигина.

В течение юбилейного года в рамках серии юбилейных походов состоялись походы по водотокам и по заповедникам, походы с приключениями, на открытой воде, посвященные старинной культуре, велосипедные и самокатные, походы с обзором природы и собирательством, походы по болотам, автомобильные и мотопоходы, а также походы на финских санках и на коньках. А августе прошлого года в качестве своего подарка к столетию Эстонской Республики открыл новые походные тропы Центр управления государственными лесами.

Серию юбилейных походов ЭР100 организовали Эстонский походный союз, организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии и Центр управления государственными лесами.