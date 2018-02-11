Колумнист: концерт советской музыки помог бы восполнить пробел в умах молодежи

Колумнист Март Пукк высказывается на страницах Eesti Päevaleht в защиту директора Гимназии Густава Адольфа Хендрика Агура, решившего провести концерт музыки советских времени и вызвавшего тем самых осуждение общественности.

”Если отбросить идиотские разговоры о праздновании юбилея ЭР, вечном примирении и подарке России, то ”Красная стрела” помогла бы заполнить пробел, образовавшийся в головах молодежи”, — пишет Пукк.

”Когда молодой человек слышит такую музыку на концерте или исполняет ее со сцены, то по-другом начинает воспринимать эпоху, в которой жили его бабушки-дедушки. Ему предоставляется свободная от пропаганды возможность решить, было ли в этом времени что-то хорошее. Нереально, чтобы ”Миллион алых роз” Раймонда Паулса и Аллы Пугачевой сделали бы из кого-то коммуниста”, — рассуждает Пукк.