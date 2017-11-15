Коллекция Эстонского фонда музыкальных инструментов пополнилась скрипкой, которой более 400 лет

Коллекция Эстонского фонда музыкальных инструментов пополнилась ценной и легендарной скрипкой 17 века, принадлежащей семье Сапожниных. Инструмент служил выступавшему под творческим псевдонимом Боба эстонскому артисту Владимиру Сапожнину на протяжении всей его долгой карьеры.

По словам министра культуры Индрека Саара, необходимость существования фонда музыкальных инструментов за пару лет однозначно себя оправдала.

”Благодаря Фонду музыкальных инструментов, уже восемь исполнителей могут пользоваться струнными инструментами высшего мирового уровня, что способствует их профессиональному развитию и усиливает впечатление от концерта у публики. Таким образом повышается уровень музыкальной культуры и увеличиваются возможности стать еще более успешным на международной арене. Фонд представляет собой хороший пример того, как сотрудничество государства и частного сектора может способствовать развитию эстонской культуры и насколько замечательные возможности инвестирования можно найти в сфере культуры”, — сказал Индрек Саар.

Скрипка была изготовлена итальянским мастером музыкальных инструментов Джованни Паоло Маджини приблизительно в 1610 году. Это один из самых дорогих музыкальных инструментов фонда, который был вручен для временного пользования на сегодняшнем праздничном концерте учащемуся Франкфуртской академии музыкального и сценического искусства Хансу Кристиану Аавику.

”Семья Сапожниных преподнесла любителям музыки незаурядный подарок, передав инструмент, служивший одному из наиболее известных исполнителей, в пользование молодому скрипачу. Это даст ему возможность успешно выступать на мировом уровне, предлагая ценителям классической музыки исключительные впечатления”, — сказала член правления Эстонского фонда музыкальных инструментов Марье Лохуару.

”Семейная легенда гласит, что когда во время гастролей дедушке предложили в Москве купить эту скрипку, Боба в течение одного дня занял у лучших исполнителей Советского Союза того времени деньги на ее покупку. Когда на следующий день другой знаменитый скрипач Давид Ойстрах услышал об этом, то он якобы попробовал уговорить продавшего скрипку мастера отменить сделку и продать этот инструмент ему. Но деньги, однако, уже были заплачены, и владельцем скрипки стал дедушка Боба”, — рассказал о пути музыкального инструмента в семью Владимир Сапожнин.

В мире сохранилось всего лишь около 7000 исторических струнных инструментов, и, благодаря частным инвесторам, восемь из них находится теперь в Эстонии. Обладание струнным инструментом высокого качества — это крайне необходимая предпосылка к тому, чтобы преуспеть в международной конкуренции высшего уровня в качестве оркестранта, камерного музыканта или солиста.

Музыкальные инструменты коллекции Эстонского фонда музыкальных инструментов принадлежат частным инвесторам, которые передают инструменты посредством фонда во временное пользование музыкантам. В число инструментов Эстонского фонда музыкальных инструментов входит пять скрипок, виола и две виолончели. Самые старинные инструменты Эстонского фонда музыкальных инструментов относятся к 17 веку.

Целевое учреждение Эстонский фонд музыкальных инструментов было основано по инициативе Министерства культуры 7 декабря 2015 года, основателями стали AS Swedbank, Фонд народной культуры Эстонии и маэстро Пааво Ярви. Основная цель создания и деятельности фонда заключается в повышении международной конкурентоспособности культуры игры на струнных инструментах и в оказании поддержки карьере музыкантов.