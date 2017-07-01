Коллегия комиссаров возлагает на председательство Эстонии большие надежды

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор, вице-спикер Энн Ээсмаа и представители фракций и комиссий Рийгикогу встретились с коллегией комиссаров Европейской комиссии, которой руководит председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Визит делегации связан с председательством Эстонии в Европейском союзе, которое начнется завтра.

По словам спикера Рийгикогу Эйки Нестора, Европейская комиссия считает, что председательство Эстонии пройдет отлично. Теперь Эстония должна приложить усилия, чтобы соответствовать этим ожиданиям и добиться наилучших результатов, сообщает Рийгикогу.

Европейский комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг особенно отметил сотрудничество между Европейской комиссией и Эстонией в вопросах кибер-безопасности и борьбы с социальным радикализмом. ”Вместе в течение следующих шести месяцев мы уверенно сделаем шаг в направлении повышения безопасности граждан ЕС”, — сказал он.

Европейский комиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис сказал, что экономическая выгода, которую каждое государство может извлечь из председательства, зависит от использования возможностей в торговле и экономике. ”Председательство делает каждое государство более заметным”, — пояснил он.

По словам европейского комиссара по вопросам транспорта Виолеты Булк, Эстония во время председательства планирует внести изменения в авиасообщение, выполнив необходимый для этого пакет мер безопасности.

Вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип выразил надежду, что во время председательства Эстонии удастся избавиться от необоснованной географической обособленности, которая мешает развитию и работе единого цифрового рынка.

Вице-президент Европейской комиссии Юрки Катайнен и член комиссии Рийгикогу по государственной обороне Маргус Цахкна подчеркнули, что помимо прочего в сфере внешней политики и политики безопасности также важно сотрудничество в борьбе с гибридными и кибер-угрозами.

На встрече с руководителями фракций и комиссий Рийгикогу речь также зашла о приоритетах председательства Эстонии, обороне и развитии э-услуг на едином цифровом рынке.

Председатель комиссии Рийгикогу по делам ЕС Тоомас Витсут, председатель комиссии по экономике Свен Сестер, заместитель председателя финансовой комиссии Ремо Холсмер и член комиссии по государственной обороне Маргус Цахкна представили комиссарам темы парламентских предприятий, которые пройдут в течение следующего полугодия. Во встрече также приняли участие руководитель фракции Партии реформ Ханно Певкур и член Социал-демократической партии Лийза Овийр.

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер также провели короткую двустороннюю беседу. Нестор заверил Юнкера, что Эстония во время председательства хотела бы внести свой вклад в укрепление сотрудничества и единства в ЕС.