Количество жертв домогательств Игоря Манга не иссякает: всплывают все более шокирующие подробности

В итоге женщина все же собралась с силами и попросила прекратить домогательства. ”Манг сказал, что моя энергия Венеры нарушена и что дочерей у меня не будет. Только сыновья, и что их он делает очень хорошо. Также он сказал, что не видит меня рядом с одним мужчиной и что у него тоже не одна женщина”. Когда дело дошло до оплаты, вместо 70 евро Манг потребовал с нее 100.



Жертвой домогательств со стороны астролога стала и 19-летняя ассистентка передачи "Kuuuurija". ”Манг засунул руку мне в штаны и стал об меня тереться. Трудно описать…знаете, когда люди занимаются сексом стоя”, — рассказала девушка. По ее словам, в полицию она не обратилась, поскольку боялась, что ей не поверят. ”Надеюсь, моя история побудит еще больше женщин рассказать о случившемся”.



Свою историю поведала и писатель и телередактор Катрин Паутс. ”Я назвала ему дату своего рождения, которая ему очень нужна была, и он сразу же заявил, что по звездам мы идеально подходим друг другу”, — рассказала женщина, которая пребывая в каком-то непонятном состоянии, даже сообщила Мангу свой адрес. Об этом она очень скоро пожалела, так как однажды вечером разгневанный Манг позвонил ей и сообщил, что его не пустили в дом погреться. ”Мне стало страшно ходить по вечерам пешком домой и при каждой возможности я просила коллегу меня подвести. Венцом всего стали ночные кошмары, в которых меня по приходу домой в коридоре поджидал Манг”, — описывает Паутс.