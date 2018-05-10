Количество жертв домогательств Игоря Манга не иссякает: всплывают все более шокирующие подробности

После вчерашнего выпуска Pealtnägija стали всплывать все новые и новые случаи домогательств со стороны известного астролога Игоря Манга. Авторы программы на своей странице в Facebook опубликовали пост, в котором сообщили о том, что получили десятки звонков и писем со все более шокирующими историями.
”Он стал тереться об меня и я почувствовала, что у него эрекция, — рассказала очередная жертва Манга. — Я помню, что стояла как вкопанная, поскольку не могла ничего сделать. Я так боялась, но в то же время не хотела показывать своего страха, поскольку вся эта чужая обстановка и его маниакальный вид и вздохи были более чем устрашающими. Мне некуда было бежать, потому что дверь была заперта. Мне было даже страшно открыть глаза, потому что я боялась, что он мог спустить штаны. Сейчас я кажусь себе такой глупой и беззащитной, надо было сразу определить свою позицию, но я была в шоке”.