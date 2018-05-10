10.05.2018, 13:44

Количество жертв домогательств Игоря Манга не иссякает: всплывают все более шокирующие подробности

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rus.delfi.ee
EST 17
Igor Mangi riitus Kadrioru pargis
Igor Mangi riitus Kadrioru pargisFoto: Ilmar Saabas

После вчерашнего выпуска Pealtnägija стали всплывать все новые и новые случаи домогательств со стороны известного астролога Игоря Манга. Авторы программы на своей странице в Facebook опубликовали пост, в котором сообщили о том, что получили десятки звонков и писем со все более шокирующими историями.

”Он стал тереться об меня и я почувствовала, что у него эрекция, — рассказала очередная жертва Манга. — Я помню, что стояла как вкопанная, поскольку не могла ничего сделать. Я так боялась, но в то же время не хотела показывать своего страха, поскольку вся эта чужая обстановка и его маниакальный вид и вздохи были более чем устрашающими. Мне некуда было бежать, потому что дверь была заперта. Мне было даже страшно открыть глаза, потому что я боялась, что он мог спустить штаны. Сейчас я кажусь себе такой глупой и беззащитной, надо было сразу определить свою позицию, но я была в шоке”.

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В итоге женщина все же собралась с силами и попросила прекратить домогательства. ”Манг сказал, что моя энергия Венеры нарушена и что дочерей у меня не будет. Только сыновья, и что их он делает очень хорошо. Также он сказал, что не видит меня рядом с одним мужчиной и что у него тоже не одна женщина”. Когда дело дошло до оплаты, вместо 70 евро Манг потребовал с нее 100.

Жертвой домогательств со стороны астролога стала и 19-летняя ассистентка передачи "Kuuuurija". ”Манг засунул руку мне в штаны и стал об меня тереться. Трудно описать…знаете, когда люди занимаются сексом стоя”, — рассказала девушка. По ее словам, в полицию она не обратилась, поскольку боялась, что ей не поверят. ”Надеюсь, моя история побудит еще больше женщин рассказать о случившемся”.

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Свою историю поведала и писатель и телередактор Катрин Паутс. ”Я назвала ему дату своего рождения, которая ему очень нужна была, и он сразу же заявил, что по звездам мы идеально подходим друг другу”, — рассказала женщина, которая пребывая в каком-то непонятном состоянии, даже сообщила Мангу свой адрес. Об этом она очень скоро пожалела, так как однажды вечером разгневанный Манг позвонил ей и сообщил, что его не пустили в дом погреться. ”Мне стало страшно ходить по вечерам пешком домой и при каждой возможности я просила коллегу меня подвести. Венцом всего стали ночные кошмары, в которых меня по приходу домой в коридоре поджидал Манг”, — описывает Паутс.

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