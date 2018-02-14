Количество участников образовательных и молодежных программ ЕС среди жителей Эстонии выросло на 61%

Из рапорта промежуточного оценивания образовательной и молодежной программы Erasmus+ следует, что число участников программы среди жителей Эстонии в 2007-2013 годах выросло на 61%. Участники высоко оценивают полученный опыт и 97% из них считают, что программа оказывает важное влияние. По оценке Европейской комиссии, Erasmus+ является одной из трех наиболее успешных программ Европейского союза, сообщает Министерство образования и науки.

”Благодаря программе Erasmus+ для жителей Эстонии открылось множество новых возможностей, — сказала министр Майлис Репс. — Образование Эстонии обогатилось за счет новых знаний и опытов и стало в значительной степени более интернациональным. Благодаря программе Erasmus+ качество образования в Эстонии, несомненно, повысилось".

По оценке председателя правления целевого учреждения Archimedes Райта Тоомпере, программа Erasmus+ является замечательной платформой для сотрудничества. ”В различных образовательных и молодежных программах ЕС приняли участие более 85 тысяч человек из Эстонии. Их опыт обогащает Эстонию”, — сказал Тоомпере.

В общем программу Erasmus+ и предшествующие ей программы оценивают положительно. Стипендии, выделяемые в рамках программы, имеют важное значение для развития образования и сферы работы с молодежью, в том числе и способствует тому, что они становятся более качественными и интернациональными. Бюджеты программ служили значительным дополнением к другим бюджетным средствам Эстонии.

За счет участия в образовательных и молодежных программах в ЕС улучшилось международное сотрудничество прежде всего в области молодежной работы. Помимо этого была создана сеть контактов, которая помогла найти новые возможности и формы сотрудничества.

Европейская комиссия одобрила отчет промежуточного оценивания Erasmus+ и ее предшественников, согласно которому программа Erasmus+ признана одним из наиболее успешных начинаний Европейского союза. Из отчета следует, что программа Erasmus+ мотивирует учиться и работать за границей, изучать иностранные языки, а также положительно сказывается на отношении людей к учебе.

За последние 20 лет в образовательных и молодежных программах ЕС посредством Archimedes приняли участие 85 000 человек из Эстонии. Среди них примерно 15 500 студентов, 7000 учащихся профессиональных училищ, 26 000 участников молодежных проектов, 34 200 работников сфер образования и молодежной работы и 1600 волонтеров.

В минувшем году отмечалось 30-летие программы Erasmus. За эти годы в программе приняли участие более 9 миллионов человек.

Программа, которая изначально задумывалась как программа мобильности студентов, стала общеевропейской платформой для обмена студентов и сотрудничества и объединяет людей из разных стран, с разным опытом и разными взглядами. Erasmus+ — это программа ЕС в областях образования, дополнительного обучения, молодежной работы и спорта на 2014-2020 годы.

В Эстонии работу программы Erasmus+ координирует государственной целевое учреждение Archimedes.