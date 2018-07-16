16.07.2018, 09:21

Количество пассажиров Elron стремительно растет


rus.delfi.ee
EST
Rongisõit Pärnu, Tootsi
Foto on illustreeriv.Foto: Taavi Sepp

Поездами Elron в первом полугодии текущего года воспользовались более 3,8 миллионов пассажиров. По сравнению с прошлым годом количество пассажиров увеличилось более чем на 280 000, а количество рейсов выросло на 8%.

„Мы уверенно движемся к намеченной на 2020 год цели — к моменту приобретения новых поездов — нарастить вдвое количество пассажиров. Мы с интересом следим за тем, удастся ли повторить подобную революцию в региональном автобусном движении”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

В июне количество рейсов в сравнении с прошлым годом выросло на 5%, достигнув 638 000 пассажиров. Более всего поезда использовались в мае, когда было перевезено 724 000 пассажиров.

”Хотя движение поездов в последние годы заметно выросло, продолжающийся успех „морковок” показывает, что повсюду увеличивается потребность в движении поездов. Это, в свою очередь, означает также рост потребности в подвижном составе, и мы надеемся на быстрое принятие решений по данному вопросу”.

В первом полугодии 2018 года 3 861 000 пассажиров воспользовались железнодорожным транспортом; в общей сложности, их количество увеличилось на 280 000 человек, т.е. на 8% в сравнении с прошлым годом.

Больше всего пассажиров в течение первого полугодия было отмечено на маршрутах Таллинн-Палдиски (792 000), Таллинн-Рийзипере (519 000) и Таллинн-Тарту (519 000).

Доход от продажи билетов Elron в первом полугодии достиг 7,7 миллионов евро, что на 21% больше, чем в тот же период прошлого года.

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