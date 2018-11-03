03.11.2018, 17:30

"Когда я говорю, что я из Эстонии, меня спрашивают: это в Африке?” Как таллиннский парень и девушка из Тюри стали в Америке миллионерами

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Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
 
EST 12
"Когда я говорю, что я из Эстонии, меня спрашивают: это в Африке?” Как таллиннский парень и девушка из Тюри стали в Америке миллионерами
Erakogu

После обрушения рынка недвижимости Вольдемар (41) и Алис Харвиг (39) стали скупать во Флориде недвижимость, ремонтировать ее и сдавать в аренду. Сегодня они администрируют 50 домов и мечтают о замке во Франции и пополнении в семействе, пишет Eesti Ekspress.

В 1990 году Вольдемар закончил в Таллинне 21 школу. Его отец был физиком. После окончания школы молодой человек направился в Финляндию, а затем в Америку, где к тому моменту проживала его мать (учитель математики) и сестры. ”Мать нас всех подвигла на переезд. Сначала она позвала нас в гости, а потом уже возвращаться было как-то странно”, — рассказывает мужчина.

Одна из сестер вышла в США замуж и попросила Вольдемара помочь со строительством виллы. Так он оказался в городе Калабасас, где проживают, к примеру, Ким Кардашян и Джесика Симпсон.

Алис родом из Тюри, у нее два высших образования. Свою карьеру она построила еще до встречи с Вольдемаром. В Таллинне у нее была хорошая работа и жилье в центре города. Но амбициозной женщине этого было мало и она отправилась в Лондон, откуда вскоре переехала во Флориду. С Вольдемаром они познакомились еще в Таллинне.

В Америке Алис около десяти лет проработала финансовым директором в крупных компаниях. От работы по найму она отказалась всего несколько месяцев назад, чтобы сосредоточиться на семейном бизнесе.

Во времена бума американские знакомые Вольдемара сколотили на продаже домов состояния, но, когда пузырь лопнул, то остались ни с чем. Сам Вольдемар решил действовать по-другому и именно в тот момент, когда на приобретение недвижимости осмеливались лишь немногие, мужчина стал покупать проблемные дома. Супруги скупали недвижимость на аукционах, где дом стоимостью 300 000 евро можно было приобрести, к примеру, за 100 000. В качестве начального капитала выступили сбережения Вольдемара, зарплата Алис, деньги, полученные с продажи таллиннской квартиры и несколько кредитов от друзей.

Сейчас Харвигам принадлежит 50 особняков (по эстонским меркам), в каждом из которых по несколько спален, бассейн и прочие удобства. Они специально покупали именно недорогие дома, чтобы из можно было сдавать в аренду семьям среднего достатка. С дорогой недвижимостью было бы намного сложнее.

По словам Харвигов, во Флориде эстонцы могут добиться многого. ”Если в Эстонии много работать, то можно многого достичь. Но если работать много в Америке, то можно достичь еще большего. Здесь можно стать миллионером даже работая по найму”.

Вольдемар рассуждает, что в центре Таллинна можно приобрести квартиру за 250 000 евро и сдавать ее за 1000 евро в месяц. При этом в Форт-Лодердейле за те же деньги можно купить приличный дом и получать за него ежемесячно как минимум вдвое больше.

Если бы супруги сейчас продали все свои дома, то заработали бы как минимум 10 млн долларов. Но они говорят, что с такими деньгами им делать нечего. ”Купить Ferrari или яхту? На самом деле нам не нужно ни то, ни другое”, — отмечает Вольдемар. Алис добавляет, что кое-какие игрушки у них все же есть, к примеру, Corvette и Hummer.

”В один прекрасный день мы просто осознали, что мы, действительно уже миллионеры”, — говорит Алис.

В качестве огромного минуса при ведении такого рода бизнеса в Америке Вольдемар называет бюрократию. Арендатор завел козу — штраф, припарковал машину на газон — штраф, валяется мусор — штраф, не продлил действие номерного знака авто — штраф. При этом все штрафы выписываются именно владельцу и могут достигать 5000 долларов в день.

Вольдемар говорит, что, несмотря на довольно хорошее образование и нормальный уровень жизни, американцы обладают достаточно узким кругозором. ”Многие даже не знают, где находится Европа. Когда я говорю, что я из Эстонии, они спрашивают: где это, в Африке?”.

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”Не хочется ни про кого говорить плохо, но мне кажется, что американцы становятся все глупее. Сеть фастфуда KFC расширяется везде. Слава богу, что в Эстонии ее нет! И Ким Кардашян — кто она? У нее нет никакого таланта! Тем не менее для американцев она — богиня. Если я говорю, что мне нравится какой-то ученый, но люди начинают зевать”, — говорит Вольдемар.

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После обрушения рынка недвижимости Вольдемар (41) и Алис Харвиг (39) стали скупать во Флориде недвижимость, ремонтировать ее и сдавать в аренду. Сегодня они администрируют 50 домов и мечтают о замке во Франции и пополнении в семействе, пишет Eesti Ekspress.
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