"Когда я говорю, что я из Эстонии, меня спрашивают: это в Африке?” Как таллиннский парень и девушка из Тюри стали в Америке миллионерами

Во времена бума американские знакомые Вольдемара сколотили на продаже домов состояния, но, когда пузырь лопнул, то остались ни с чем. Сам Вольдемар решил действовать по-другому и именно в тот момент, когда на приобретение недвижимости осмеливались лишь немногие, мужчина стал покупать проблемные дома. Супруги скупали недвижимость на аукционах, где дом стоимостью 300 000 евро можно было приобрести, к примеру, за 100 000. В качестве начального капитала выступили сбережения Вольдемара, зарплата Алис, деньги, полученные с продажи таллиннской квартиры и несколько кредитов от друзей.

Сейчас Харвигам принадлежит 50 особняков (по эстонским меркам), в каждом из которых по несколько спален, бассейн и прочие удобства. Они специально покупали именно недорогие дома, чтобы из можно было сдавать в аренду семьям среднего достатка. С дорогой недвижимостью было бы намного сложнее.

По словам Харвигов, во Флориде эстонцы могут добиться многого. ”Если в Эстонии много работать, то можно многого достичь. Но если работать много в Америке, то можно достичь еще большего. Здесь можно стать миллионером даже работая по найму”.

Вольдемар рассуждает, что в центре Таллинна можно приобрести квартиру за 250 000 евро и сдавать ее за 1000 евро в месяц. При этом в Форт-Лодердейле за те же деньги можно купить приличный дом и получать за него ежемесячно как минимум вдвое больше.

Если бы супруги сейчас продали все свои дома, то заработали бы как минимум 10 млн долларов. Но они говорят, что с такими деньгами им делать нечего. ”Купить Ferrari или яхту? На самом деле нам не нужно ни то, ни другое”, — отмечает Вольдемар. Алис добавляет, что кое-какие игрушки у них все же есть, к примеру, Corvette и Hummer.

”В один прекрасный день мы просто осознали, что мы, действительно уже миллионеры”, — говорит Алис.

В качестве огромного минуса при ведении такого рода бизнеса в Америке Вольдемар называет бюрократию. Арендатор завел козу — штраф, припарковал машину на газон — штраф, валяется мусор — штраф, не продлил действие номерного знака авто — штраф. При этом все штрафы выписываются именно владельцу и могут достигать 5000 долларов в день.

Вольдемар говорит, что, несмотря на довольно хорошее образование и нормальный уровень жизни, американцы обладают достаточно узким кругозором. ”Многие даже не знают, где находится Европа. Когда я говорю, что я из Эстонии, они спрашивают: где это, в Африке?”.

”Не хочется ни про кого говорить плохо, но мне кажется, что американцы становятся все глупее. Сеть фастфуда KFC расширяется везде. Слава богу, что в Эстонии ее нет! И Ким Кардашян — кто она? У нее нет никакого таланта! Тем не менее для американцев она — богиня. Если я говорю, что мне нравится какой-то ученый, но люди начинают зевать”, — говорит Вольдемар.