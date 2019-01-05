Когда вы поняли, что СССР разваливается? Экс-руководитель Полиции безопасности Финляндии рассказал о работе в советское время

Во-первых, следует сказать, что когда западные спецслужбы отправляли своих работников в Финляндию, то сообщали нам о них. Так что мы знали, кто есть кто. В случае советского блока было иначе. Они посылали своих агентов, оставляя нам выяснять, кто они. Тогда на помощь приходили западные страны: личности некоторых агентов были у них уже установлены, так что когда мы делали запрос, то нам отвечали. В свою очередь, когда западные государства интересовались каким-то гражданином СССР и у нас была информация, то мы ею делились.

Говорят, что с французскими разведчиками все же были проблемы?

Да, Франция была исключением. Это было единственное дружеское западное государство, разведка которого не оповещала нас о своих представителях.

Так было до 1990-х. Причина заключалась во внешней политике Франции, которая отличалась от политики других западных стран по некоторым аспектам. Из-за возникших осложнений нам приходилось высылать некоторых французских офицеров разведки, так как они нарушали правила и занимались делами, с которым мы не могли мириться.

По работе вы несколько раз должны были встречаться и с представителями КГБ. О чем они вас обычно просили?

О сотрудничестве речи не шло. Мое общение с ними в основном касалось резидента КГБ в Финляндии. Через него Финляндия и СССР оповещали друг друга о своих действиях. Если с их стороны кто-то попадался на нелегальной или неприемлемой деятельности, то мы сообщали, что это не акцептируется, и информировали о своих ответных мерах. Дипломатические каналы не использовали, так как этому всегда сопутствовал риск внимания общественности. В такой рекламе не нуждалась ни одна сторона.

Где проходила граница между запрещенным и допустимым?

Там, где они начинали создавать контакты и делать предложения, которые шли вразрез с интересами Финляндии. Обозначать границы было, конечно, сложно. Во-первых, необходимо было точно выяснить, кто является офицерами КГБ и ГРУ, после чего нужно было начинать за ними следить. Факты я сообщал президенту и делал предложения, которые он принимал или не принимал. После этого я оповещал резидента КГБ.

На каком языке вы с ним общались?

На финском, так как и Владимиров, и Карасев (Виктор Владимиров и Феликс Карасев — резиденты КГБ во время службы Тийтинена — прим. ред.) свободно им владели.

А с эстонскими представителями КГБ вы контактировали?

Поначалу Москва принципиально была против какого-либо общения между Финляндией и Балтийскими странами, но Олимпийские игры 1980 года впервые вынудили ее согласиться. В целях обеспечения безопасности олимпиады требовалось сотрудничество и обмен информацией, так что в апреле 1980 года меня вызвали в Таллинн.

В то время на наших ледоколах случилась забастовка, и ”Георг Отс” не ходил. Я был вынужден поехать через Ленинград, откуда меня на ”Чайке” довезли до Таллинна. Там я встретился с Августом Петровичем Порком, который тогда был руководителем КГБ в ЭССР.

В какой степени вам приходилось беспокоиться за финских туристов?

Нас, конечно, интересовало, не пытаются ли их завербовать КГБ или ГРУ. Изредка такое случалось.

Во время президентства Урхо Кекконена Финляндия была настроена против эстонских иммигрантов.

Президент Кекконен считал, что советские граждане не должны ставить под угрозу интересы Финляндии. Так что позиция Финляндии сначала была весьма жесткой. К тому же был еще один аспект: КГБ хотел знать о наших действиях и под видом беженцев подсылал своих работников. Особенно часто так происходило в период смены президента и вступления в должность Мауно Койвисто. В 1982 году таких ”беженцев” с восточной границы было слишком много, и Койвисто разрешил мне передать Владимирову, чтобы они прекратили подобные маневры.

Бывало, что финские чиновники допускали ошибку и позволяли водить себя за нос. Однажды допросили одного человека, убедились, что он действительно беженец. Он запросил разрешения направиться дальше в Швецию, отплыл в Стокгольм и там отправился прямиком в советское посольство, в котором пожаловался, что финские и шведские спецслужбы его ограбили.

Бросалась ли в глаза конкуренция между ГРУ (военная разведка) и КГБ (комитет государственной безопасности)?