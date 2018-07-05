05.07.2018, 18:28

Когда уже рухнет мост времен Очаковских и покоренья Крыма?

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rus.delfi.ee
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Когда уже рухнет мост времен Очаковских и покоренья Крыма?
Eesti Ekspress

Дабы мост не обвалился, его балки в прошлом году укрепили шаткими конструкциями из труб. Для реконструкции были привезены строительные материалы, но работы так и не начались.


Этот мост, расположенный близ моря около виллы бывшего мэра Таллинна Юри Мыйза, ежедневно пересекают сотни людей, в том числе с собаками, а также дети и велосипедисты.

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