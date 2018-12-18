18.12.2018, 08:50

Когда слова перерастают в насилие: полиция собирается заняться безопасностью на митингах и в соцсетях

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Раймо Поом
Раймо Поом
EST
Tarand EKRE miitingul
Tarand EKRE miitingulFoto: Kaader videost

На сегодняшний день на политических митингах произошло уже два инцидента с применением насилия, когда вслед за словами в ход пошли кулаки. Возможно, партии начнут получать от полиции специальные руководства для безопасности, пишет Eesti Päevaleht.

В конце ноября перед замком Тоомпеа на посвященном миграционному пакту митинге напали на Индрека Таранда, а в позапрошлое воскресенье на митинге на ту же тему на площади Вабадузе на толпу "наехал" член "Ээсти 200".

По словам руководителя отдела урегулирования кризисов Департамента полиции и погранохраны (PPA) Марти Магнуса, учитывая события последних недель и предстоящие выборы, была создана специальная команда по поддержанию безопасности на политических сборищах.

"Позиция полиции в целом — свобода слова по-прежнему существует, организуйте, пожалуйста, общественные встречи, но безопасность должна быть гарантирована. Если где-то начинают разжигать ненависть или раздувать конфликт с противостоянием разных сторон, то полиция обязательно вмешается", — заявил Магнус.

На эту неделю также запланированы митинги на миграционную тему. В среду пройдет целых два митинга: перед зданием Министерства иностранных дел и снова перед Тоомпеа.

Перед выборами полиция взвешивает возможность давать партиям консультацию насчет безопасности на митингах, чтобы избежать конфликтов и насилия.

Что касается агрессивных комментариев, угроз и словесных нападений на политиков в социальных сетях, то этим занимаются веб-констебли. Они вмешиваются, когда видят разжигающие ненависть или призывающие к насилию комментарии. В сотрудничестве с Facebook были удалены многие неуместные посты.

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