Когда слова перерастают в насилие: полиция собирается заняться безопасностью на митингах и в соцсетях

В конце ноября перед замком Тоомпеа на посвященном миграционному пакту митинге напали на Индрека Таранда, а в позапрошлое воскресенье на митинге на ту же тему на площади Вабадузе на толпу "наехал" член "Ээсти 200".

По словам руководителя отдела урегулирования кризисов Департамента полиции и погранохраны (PPA) Марти Магнуса, учитывая события последних недель и предстоящие выборы, была создана специальная команда по поддержанию безопасности на политических сборищах.

"Позиция полиции в целом — свобода слова по-прежнему существует, организуйте, пожалуйста, общественные встречи, но безопасность должна быть гарантирована. Если где-то начинают разжигать ненависть или раздувать конфликт с противостоянием разных сторон, то полиция обязательно вмешается", — заявил Магнус.

На эту неделю также запланированы митинги на миграционную тему. В среду пройдет целых два митинга: перед зданием Министерства иностранных дел и снова перед Тоомпеа.

Перед выборами полиция взвешивает возможность давать партиям консультацию насчет безопасности на митингах, чтобы избежать конфликтов и насилия.