27.04.2018, 12:10

”Когда Росссия придет”. Бронзовая ночь глазами американской исследовательницы интеграции

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rus.delfi.ee
EST
”Когда Росссия придет”. Бронзовая ночь глазами американской исследовательницы интеграции
Selline pilt avanes täna 11 aastat tagasi Tõnismäel. Poisid on võtnud kaasa plakati, millel toonane peaminister Andrus Ansip vehib kondiga.Foto: Scanpix//ITAR-TASS

В 2007 году обществовед Дженни Шульце приехала в Эстонию и уже в конце апреля напрямую столкнулась с предметом своего научного интереса. Спустя 11 лет американка по-прежнему исследует интеграционную политику Эстонии и Латвии и говорит, что, несмотря на более ”вовлекающую” стратегию Эстонии, ее русскоязычные жители менее активны в общественном плане, нежели соседи, пишет Eesti Päevaleht.

”Это привело меня в замешательство, поскольку я только приехала в Эстонию и только начала изучать эстонский язык. Как исследователю мне, конечно, захотелось посмотреть, что происходит в городе, и я ненадолго пошла в центр”, — вспоминает она события Бронзовой ночи.

”Надолго я там оставаться не стала, но, честно говоря, это было шоком смотреть, как в стране, мирно отсоединившейся Поющей революцией от СССР, впервые после восстановления независимости происходит насильственный инцидент такого масштаба. Но в то же время это стало напоминанием о существовании подводных течений и подняло вопрос: насколько успешной была интеграционная стратегия Эстонии? Насколько Россия влияет на национальную политику?”.

”Начавшийся в следующем году конфликт между Россией и Грузией помог мне осознать уровень страха эстонского общества. Меня, как человека с Запада, это поразило: вы же входите в НАТО, Россия на вас не нападает. Я с удивлением слушала, как мои эстонские друзья говорят о продуманных планах побега. В довершение всего они использовали слово ”когда”: ”когда Россия придет”, я не ”если Россия придет”. Это открыло мне глаза. Если я не пожила в Эстонии, то никогда не бы не узнала о подобных настроениях”.

Полностью интервью можно прочитать в EPL.

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