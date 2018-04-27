”Когда Россия придет”. Бронзовая ночь глазами американской исследовательницы интеграции

В 2007 году обществовед Дженни Шульце приехала в Эстонию и уже в конце апреля напрямую столкнулась с предметом своего научного интереса. Спустя 11 лет американка по-прежнему исследует интеграционную политику Эстонии и Латвии и говорит, что, несмотря на более ”вовлекающую” стратегию Эстонии, ее русскоязычные жители менее активны в общественном плане, нежели соседи, пишет Eesti Päevaleht.

”Это привело меня в замешательство, поскольку я только приехала в Эстонию и только начала изучать эстонский язык. Как исследователю мне, конечно, захотелось посмотреть, что происходит в городе, и я ненадолго пошла в центр”, — вспоминает она события Бронзовой ночи.

”Надолго я там оставаться не стала, но, честно говоря, это было шоком смотреть, как в стране, мирно отсоединившейся Поющей революцией от СССР, впервые после восстановления независимости происходит насильственный инцидент такого масштаба. Но в то же время это стало напоминанием о существовании подводных течений и подняло вопрос: насколько успешной была интеграционная стратегия Эстонии? Насколько Россия влияет на национальную политику?”.