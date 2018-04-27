27.04.2018, 12:10

”Когда Россия придет”. Бронзовая ночь глазами американской исследовательницы интеграции

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rus.delfi.ee
EST 12
”Когда Россия придет”. Бронзовая ночь глазами американской исследовательницы интеграции
Selline pilt avanes täna 11 aastat tagasi Tõnismäel. Poisid on võtnud kaasa plakati, millel toonane peaminister Andrus Ansip vehib kondiga.Foto: Scanpix//ITAR-TASS

В 2007 году обществовед Дженни Шульце приехала в Эстонию и уже в конце апреля напрямую столкнулась с предметом своего научного интереса. Спустя 11 лет американка по-прежнему исследует интеграционную политику Эстонии и Латвии и говорит, что, несмотря на более ”вовлекающую” стратегию Эстонии, ее русскоязычные жители менее активны в общественном плане, нежели соседи, пишет Eesti Päevaleht.

”Это привело меня в замешательство, поскольку я только приехала в Эстонию и только начала изучать эстонский язык. Как исследователю мне, конечно, захотелось посмотреть, что происходит в городе, и я ненадолго пошла в центр”, — вспоминает она события Бронзовой ночи.

”Надолго я там оставаться не стала, но, честно говоря, это было шоком смотреть, как в стране, мирно отсоединившейся Поющей революцией от СССР, впервые после восстановления независимости происходит насильственный инцидент такого масштаба. Но в то же время это стало напоминанием о существовании подводных течений и подняло вопрос: насколько успешной была интеграционная стратегия Эстонии? Насколько Россия влияет на национальную политику?”.

”Начавшийся в следующем году конфликт между Россией и Грузией помог мне осознать уровень страха эстонского общества. Меня, как человека с Запада, это поразило: вы же входите в НАТО, Россия на вас не нападает. Я с удивлением слушала, как мои эстонские друзья говорят о продуманных планах побега. В довершение всего они использовали слово ”когда”: ”когда Россия придет”, я не ”если Россия придет”. Это открыло мне глаза. Если я не пожила в Эстонии, то никогда не бы не узнала о подобных настроениях”.

Полностью интервью можно прочитать в EPL.

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