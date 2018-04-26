Когда диалог возможен: лидеры религиозных общин Эстонии о взаимоотношениях между собой в эпоху "Шейха Гугла"

25 апреля в Национальной библиотеке Эстонии прошла конференция посвященная двум замечательным юбилеям. Она так и называлась ”Эстонской республике 100 — Исламской общине Эстонии 90”.
Собравшихся приветствовали президент Эстонского совета церквей Андрес Пыдер, руководитель отдела по вопросам веры МВД Эстонии Ильмо Ау, Тамир Мухетдинов первый заместитель председателя Духовного упраления мусульман Российской Федерации.
Приехали также представители мусульманских общин Франции и Польши. Но прежде всего, был прочитан небольшой отрывок из Корана.
После дружественных речей и вручения подарков, началась, собственно, сама конференция, главной целью которой было выяснить: есть ли в эстонском обществе диалог между религиями и на каком уровне он находится?
Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Виильма:
- Мы встречаемся и с представителями исламской общины, с муфтием и с главным раввином, но эти встречи бывают не так часто, как хотелось бы. Например, на больших мероприятиях, посвященных государственным праздникам. Раз в год нас приглашает на обед американский посол , там мы можем побеседовать. Но у нас нет возможности встречаться регулярно, за круглым столом, который проходил бы примерно раз в год.Лично я считаю, что необходимость во встречах такого формата очень велика.
Можем ли мы сравнить ситуацию с исламской общиной в Эстонии с той обстановкой, которая существует в других европейских странах, например, Германии или Франции?
- Нет, я думаю не стоит сравнивать то, что происходит конкретно в тех или иных европейских странах. Лучше всего посмотреть на близкую нам Финляндию. Там такая же как и у нас татарская община, имеющая глубокие корни и давнюю историю. Она очень хорошо интегрирована в финское общество. Мне кажется, что сравнение эстонской и финской общин было бы вполне подходящим для нас. То что происходит в исламских общинах на юге Европы не стоит сопоставлять с ситуацией в Эстонии. А вот Финляндия — вполне подходящее сравнение.
Вы приводили очень хороший пример дружбы между представителями разных конфессий — ”Святой дом трех религий”.
- Да, в прошлом году я посетил Германию, в центре Берлина, на месте разрушенной во время войны церкви, предполагается возвести подобное здание. Нас ознакомили с проектом, согласно которому в 2020 году будет построен объединенный священный дом трех религий. Для исламской общины, еврейской и христианской. В одном здании и под одной крышей будут находится в отдельных помещениях три религиозные общины. Они не будут молиться в одной комнате, у каждого свое пространство.Будет отдельный зал, где представители всех трех религий смогут встречаться и общаться. Это очень хороший пример того, как подобный диалог между представителями разных религий мог бы осуществляться, хотя и не верю, что такие вещи могут происходить повсеместно. Но я думаю, что мы здесь на конференции вполне можем начать этот диалог и, конечно же, хочу поздравить Исламскую общину Эстонии с 90-летним юбилеем.
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Сейчас Исламская община Эстонии объединяет людей самых разных национальностей, суннитов и шиитов, но началось все с небольшого татарского общества в Нарве.
Главный имам Эстонии Ильдар Мухамедшин:
- Конечно, я чувствую за плечами все эти 90 лет, и то наследие, которое перешло к нам от нарвской общины. Мой дедушка, моя бабушка и другие татары, которые приехали после войны, в первую очередь они нашли самых близких людей, здесь в Эстонии среди своих единоверцев. Те фотографии, которые вы видели здесь на выставке, это ведь все наши довоенные татары. Духовная связь, она слава Богу, как была в советское время, так существует и сейчас. Помню, когда я был ребенком, мы собирались, в домах, на квартирах, молились на татарском кладбище. Все это сохранилось. Сейчас, с развитием Эстонской республики к нам присоединились многие другие народы. Мы всегда готовы к диалогу.
Согласно нашему Уставу, община открыта для всех. Всегда приятно видеть, новых людей. Ведь, если человек связывает свою жизнь с Эстонией, при этом является мусульманином и, действительно, хочет помочь развитию ислама в Эстонии, конечно, мы его с радостью примем.
Сейчас, к сожалению, с исламом связаны не только хорошие новости. Готова ли Эстонская исламская община к вызовам современного мира?
- Конечно, те горькие события, которые на самом деле происходят за рубежом, о них я тоже упоминал в своем небольшом докладе. Это двусторонняя проблема. Эта проблема существует со стороны некоторых мусульман, которые не вполне понимают, что представляет собой настоящий ислам, по причине, к сожалению, еще и своей невежественности в религиозных вопросах. А что вы хотите? Годы атеизма, годы коммунистической идеологии. Одновременно с этим, пришел Интернет и на нас вылились потоки самой разной информации. Как сами арабы говорят ”Шейх Гугл”.
Там любой человек может нахвататься знаний и начинать сам давать ответы, не всегда правильные. Это одна проблема, вторая проблема это непонимание иногда со стороны государственных структур, со стороны некоторых средств массмедиа. Используют ислам для каких-то своих целей и нередко показывают его с негативной стороны. А ведь мы должны жить как говорится в Коране: ”Помогайте друг другу в совершении добрых дел и богобоязненности, а не помогайте друг другу в проявлении враждебности”. Вот это принцип, который все должны применять.
Конечно, сегодня праздник и все говорят о дружбе. В будние дни у Эстонской республики и Исламской общины тоже все хорошо?
- В Эстонии не только никогда не было никаких конфликтов, но даже плохих взаимоотношений между мусульманами и жителями этой страны.Дай Бог, никогда их и не будет. Я со своей стороны, как имам, как муфтий, всегда напоминаю, особенно приезжим людям, чтобы вы помнили: эти отношения необходимо сберечь. Даже, если вы проживете здесь только год, два, может вы потом уедете. Кто-то приехал на учебу, кто-то по политическим причинам, это беженцы, но эти отношения вы должны беречь. Не надо вести себя как на вокзале- сели в поезд, потом уехали. Вот эту чистоту вы должны сберечь.
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У Исламской общины Эстонии давние и дружеские связи с российскими мусульманами. Поздравить единоверцев приехал Тамир Мухетдинов, первый заместитель председателя Духовного упраления мусульман Российской Федерации.
Сегодняшняя конференция была посвящена межконфессиональному диалогу. Часто ли в России проводятся подобные мероприятия?
- Такие конференции проводятся регулярно, более того в России уже на протяжении 20 лет существует межрелигиозный совет по диалогу среди разных конфессий, разных религий и мусульмане там активно представлены, более того, в свое время именно мусульмане выступили инициаторами создания Межрелигиозного совета России Но важно от общего формата разговора о диалоге, уже подумать о теоретическом его наполнении , что он в себя влючает? Мы можем проводить многочисленные примеры как хорошо представителям разных конфессий есть плов, пить чай, играть в футбол, посещать храмы и все остальное. Но все это далеко от глубокой теоретизации. Нам необходимо наметить те сферы, где мы можем сотрудничать. Но какие бы мы сферы не очертили, как бы мило мы друг другу не улыбались и не призывали в целом к нормальным вещам, по большому счету я думаю, что любой нормальный человек, независимо от религии и конфессии,даже независимо от того верующий он или неверующий, должен призывать к общегуманистическим ценностям и разделять их. А именно: религиозные деятели должны говорить о том, что их сближает в вопросах той же теологии, а это вопросы всегда щекотливые. Ибо это многочисленные противостояния, постоянные войны в истории человечества, которые проходили под знаменами разных религий. Это попытка установления торжества, главенства одной религии над другой. Вспомним, какие кровавые войны были между протестантами и католиками между мусульманами и христианами вообще, между православными нового и старого обрядов. В моем понимании, если мы говорим об общих каких-то универсальных ценностях: о едином Боге, о совершении добра, о том, что в принципе человек, к какой бы конфессии он не принадлежал, если он искренне верующий, то его суд пред Господом Богом. И вот главное наше предназначение пытаться друг друга опередить, только в добрых, богоугодных деяниях. Не заниматься прозелитизмом, пытаясь другого человека призвать в свою религию и сказать, что только моя религия правильная и спасительная, а твоя априори не правильная и не спасительная. Если это так то извините, о каком диалоге мы можем вести речь? Когда я о другом человеке говорю, как о нуждающемся в спасении, и чтобы спасти твою душу, ты должен принять правильную религию, то есть мою и тогда ты обретешь Рай. Или через Иисуса Христа , или через Магомета, или согласно другим традициям. Этот разговор можно вести до бесконечности, поэтому нужно искать общий формат, который бы помог. Я, например, вижу, что Римско-католическая церковь активно работает в этом направлении. В 1965 году на Вселенском соборе был принят важный исторический документ ”Nostra aetate”, который постановил, что и христиане и мусульмане и иудеи имеют шанс на спасение. Для двухтысячелетней истории христианства это большой шаг. А вот готовы ли все наши традиционные религии и конфессии в буддисты и индуисты и другие мировые религии, вообще рассматривать так широко повестку дня? Это то, над чем нам теологам и богословам стоит поработать, поэтому начинаем с плова, футбола, чая и придем к более глубокому теоретическому осмыслению того, что такое диалог.
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Отношения мусульман и иудеев стали давно уже ”притчей во языцех”. Что же думает о евреях и верующих в Магомета в нашей стране главный раввин Эстонии Шмуэль Кот?
- Я только что общался с представителем Совета муфтиев России, он мне рассказал, что позавчера главный раввин России был у них в мечети. Контакты у евреев и мусульман хорошие не только в Эстонии. Естественно, у нас разные взгляды на многие вещи. Наша задача состоит в том, чтобы не использовать мировую политику в разрушительных целях, потому что все мы плывем на одном корабле.
В своем сегодняшнем докладе, вы попытались выяснить, есть ли вера в Богу у большинства населения Эстонии. Каковы выводы?
- Я чувствую, что вера среди населения Эстонии есть. Не меньше, чем в других странах, может быть даже больше, это трудно сказать. Но я понимаю людей, которым трудно принадлежать к одной или другой конфессии. Скорее всего, это вера в некие высшие силы. Как они называются, Бог, Судьба не так уж важно. Но все это высшие силы. Наша задача использовать эту веру для укрепления морали и этики в Эстонии. Я думаю, что сегодняшняя встреча важна для всех. У Исламской общины правильный подход, мы обсуждали важные для всех вещи и, если мы придем к одним выводам у эстонского общества есть будущее.