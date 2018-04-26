Когда диалог возможен: лидеры религиозных общин Эстонии о взаимоотношениях между собой в эпоху "Шейха Гугла"

- Такие конференции проводятся регулярно, более того в России уже на протяжении 20 лет существует межрелигиозный совет по диалогу среди разных конфессий, разных религий и мусульмане там активно представлены, более того, в свое время именно мусульмане выступили инициаторами создания Межрелигиозного совета России Но важно от общего формата разговора о диалоге, уже подумать о теоретическом его наполнении , что он в себя влючает? Мы можем проводить многочисленные примеры как хорошо представителям разных конфессий есть плов, пить чай, играть в футбол, посещать храмы и все остальное. Но все это далеко от глубокой теоретизации. Нам необходимо наметить те сферы, где мы можем сотрудничать. Но какие бы мы сферы не очертили, как бы мило мы друг другу не улыбались и не призывали в целом к нормальным вещам, по большому счету я думаю, что любой нормальный человек, независимо от религии и конфессии,даже независимо от того верующий он или неверующий, должен призывать к общегуманистическим ценностям и разделять их. А именно: религиозные деятели должны говорить о том, что их сближает в вопросах той же теологии, а это вопросы всегда щекотливые. Ибо это многочисленные противостояния, постоянные войны в истории человечества, которые проходили под знаменами разных религий. Это попытка установления торжества, главенства одной религии над другой. Вспомним, какие кровавые войны были между протестантами и католиками между мусульманами и христианами вообще, между православными нового и старого обрядов. В моем понимании, если мы говорим об общих каких-то универсальных ценностях: о едином Боге, о совершении добра, о том, что в принципе человек, к какой бы конфессии он не принадлежал, если он искренне верующий, то его суд пред Господом Богом. И вот главное наше предназначение пытаться друг друга опередить, только в добрых, богоугодных деяниях. Не заниматься прозелитизмом, пытаясь другого человека призвать в свою религию и сказать, что только моя религия правильная и спасительная, а твоя априори не правильная и не спасительная. Если это так то извините, о каком диалоге мы можем вести речь? Когда я о другом человеке говорю, как о нуждающемся в спасении, и чтобы спасти твою душу, ты должен принять правильную религию, то есть мою и тогда ты обретешь Рай. Или через Иисуса Христа , или через Магомета, или согласно другим традициям. Этот разговор можно вести до бесконечности, поэтому нужно искать общий формат, который бы помог. Я, например, вижу, что Римско-католическая церковь активно работает в этом направлении. В 1965 году на Вселенском соборе был принят важный исторический документ ”Nostra aetate”, который постановил, что и христиане и мусульмане и иудеи имеют шанс на спасение. Для двухтысячелетней истории христианства это большой шаг. А вот готовы ли все наши традиционные религии и конфессии в буддисты и индуисты и другие мировые религии, вообще рассматривать так широко повестку дня? Это то, над чем нам теологам и богословам стоит поработать, поэтому начинаем с плова, футбола, чая и придем к более глубокому теоретическому осмыслению того, что такое диалог.

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Отношения мусульман и иудеев стали давно уже ”притчей во языцех”. Что же думает о евреях и верующих в Магомета в нашей стране главный раввин Эстонии Шмуэль Кот?

- Я только что общался с представителем Совета муфтиев России, он мне рассказал, что позавчера главный раввин России был у них в мечети. Контакты у евреев и мусульман хорошие не только в Эстонии. Естественно, у нас разные взгляды на многие вещи. Наша задача состоит в том, чтобы не использовать мировую политику в разрушительных целях, потому что все мы плывем на одном корабле.

Eesti islami koguduse konverents Rahvusraamatukogus Foto: Madis Veltman

В своем сегодняшнем докладе, вы попытались выяснить, есть ли вера в Богу у большинства населения Эстонии. Каковы выводы?



- Я чувствую, что вера среди населения Эстонии есть. Не меньше, чем в других странах, может быть даже больше, это трудно сказать. Но я понимаю людей, которым трудно принадлежать к одной или другой конфессии. Скорее всего, это вера в некие высшие силы. Как они называются, Бог, Судьба не так уж важно. Но все это высшие силы. Наша задача использовать эту веру для укрепления морали и этики в Эстонии. Я думаю, что сегодняшняя встреча важна для всех. У Исламской общины правильный подход, мы обсуждали важные для всех вещи и, если мы придем к одним выводам у эстонского общества есть будущее.