Кодовое название Redsox: американская разведка забросила в СССР 85 агентов, но все они попались

В ночь на 6 мая 1954 года в Пярнумаа с самолета были сброшены два парашютиста — шпионы Ханс Тоомла ("Артур") и Калью Кукк ("Карл"), работавшие на США. С собой у них был мощный радиопередатчик, способный передавать сигнал на всю Европу, полуавтоматический пистолет Walther P38, пистолеты со слезоточивым газом, поддельные документы и капсулы с цианидом, спрятанные в воротник.

Агенты успели проработать в Пярнумаа более двух месяцев, хотя о нарушении воздушной границы в день их выброски было известно, пишет Delfi Forte. Для передвижения они использовали приобретенный здесь "Москвич", попались же они тогда, когда было выявлено местонахождение их радиопередатчика. Во время захвата 19 июля 1954 года Тоомла был смертельно ранен, Кукк же прошел образцово-показательный процесс, который закончился его казнью.

Были ли в Эстонии и другие агенты, точно не известно, но оказывается, что программа, в рамках которой разведчиков отправили на подконтрольную СССР территорию, не была для разведки США разовой.

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США начали более серьезно вести разведывательную деятельность в отношении СССР еще в конце Второй мировой войны, когда важные разведданные начали поступать от попавших в плен немцев. Тесное сотрудничество велось с британской разведкой, по-видимому, определенные связи имелись и со Швецией. К тому же, насколько известно, в то время в Европе было предостаточно военных беженцев, многие из которых были готовы сотрудничать.

Документы, которые описывают деятельность разведки того времени, публиковались и раньше, теперь же к ним прибавилась масса данных в связи с публикацией архивов ЦРУ. Касающаяся Эстонии развединформация также стала доступна общественности. Если же говорить об операциях 1949-1954 гг., то, как в 2013 году заявил американский военный историк Мэттью Эйд (Matthew M. Aid), их в общем можно считать провалившимися.

Redsox — кодовое название, которое было дано всей программе по отправке агентов в СССР для сбора информации.

Но более точно название Redsox обозначало именно тех агентов, которых отправляли на парашютах (а также по земле или по морю) на территорию СССР нелегально.

Redskin — кодовое название операций, в рамках которых для шпионажа пытались использовать тех, кто пересекал границу легально — туристов, предпринимателей, ученых, журналистов.

Название Redcap обозначало попытки завербовать для службы США людей, работавших в дипломатических представительствах СССР, или же тех, кто мог выезжать на Запад.

В рамках же программы Redbird пытались завербовать тех, кто решил добровольно вернуться в СССР.

В 2013 году было известно как минимум о семи попытках нелегально отправить на территорию СССР агентов с 1949 по 1954 год, и, как выяснилось, в Эстонию были отправлены Тоомла и Кукк:

- проект AECOB (в Латвию)

- проекты AEGEAN и AECHAMP (в Литву)

- проекты AEROOT и AEBASIN (в Эстонию)

- проект AEQUOR (в Белоруссию)

- проект AERODYNAMIC (на Украину)

- проекты AESAURUS и AENOBLE (в Россию)

Также существовал отдельный проект AEACRE, в рамках которого в 1952-1954 гг. обучали вероятных шпионов.

Операциями руководили из Мюнхена, в 1949 году была создана Объединенная база советских операций (Combined soviet operations base, CSOB).

Портал Globalsecurity.org добавляет, что украинский проект AERODYNAMIC продолжался до 1970 года, тогда он был заменен проектом QRPLUMB (до 1991 года), информацию он старался собирать в основном с помощью организаций беженцев. Латвии также касался проект AEMARSH в 1953-1959 гг., а Литвы AEMANNER в 1955-1958гг., эти проекты искали людей, которые каким-то чудесным образом смогли посетить родину.

Самая надежная информация, как считалось, поступала от агентов на месте, наименее надежной считалась информация, получаемая от организаций беженцев, чей доступ на родину был ограничен.

На основании ставших публичными к 2013 году документов можно сделать вывод, что в общем на территории СССР в 1949-1954 годах сбросили не менее 85 агентов Redsox, причем больше всего на территорию Украины и России. У британской разведки (МИ-6) была своя программа по отправке шпионов, в которой было примерно такое же количество агентов, но они значительно больше концентрировались на странах Балтии. Однако известно, что британская разведка и ЦРУ, несмотря на сотрудничество, избегали прямого сотрудничестве при создании сети агентов, и даже ставили друг другу палки в колеса, например в Литве. МИ-6 при этом не торопится раскрывать свои архивы.

Американских агентов сбрасывали в основном с самолетов C-47 или C-54, в рамках первой операции 5 сентября 1949 года два агента были доставлены в Львов. Последней же операцией стала выброска Тоомла и Кукка в Эстонии 6-7 мая 1954 года. США продолжили летать над СССР и в дальнейшем, в основном на самолетах U-2, а позднее — используя растущую сеть спутников.

Почему программу Redsox можно считать провалившейся? Попались 100 процентов агентов, причем три четверти агентов исчезли, не передав никакой информации. Проблемой стало также то, что агентов вербовали через действовавшие в Германии организации по работе с беженцами, советская же разведка уже имела здесь своих агентов. К тому же у западных разведорганов часто имелось подозрение, что информация, поступавшая с территории СССР, могла не соответствовать действительности. Программа была тихо закрыта в 1955 году.

Тоомла и Кукк успели провести несколько радиосеансов, прежде чем КГБ обнаружило их передатчик. Агентов, возвращавшихся из деревни Кергу, поймали, но, как утверждал в циркуляре 1955 года глава эстонского КГБ Иван Карпов, своими действиями не могло быть довольно и КГБ, так как слежка за агентами продолжалась почти два с половиной месяца и успех был достигнут в первую очередь с помощью радиоэлектронной разведки, а не благодаря бдительности местных агентов безопасности, написал Индрек Юрьё в книге "Эмиграция и Советская Эстония".

Доклад КГБ можно прочесть здесь.