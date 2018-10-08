Коалиция Юри Ратаса в Рийгикогу осталась в меньшинстве: Тийна Кангро покинула фракцию Isamaa

Кангро подтвердила свое решение Delfi и объяснила его в Facebook. По ее словам, у партии Isamaa нет места в данной коалиции, так как ее главной ролью в парламенте не должно быть воплощение идей центристов и соцдемов.

Кангро отметила, что так как коалиция осталась в Рийгикогу в меньшинстве, им теперь придется делать больше сотрудничества с другими партиями и, возможно, даже поменять какие-либо свои планы.

В фракции Isamaa теперь состоят 11 человек. Например, оттуда в прошлом году ушли также Маргус Цахкна и Марко Михкельсон. В фракции Центристской партии насчитывается 25 человек.Фракцию покинули Ольга Иванова и Пеэтер Эрнитс. В фракции Социал-демократической партии сейчас 14 человек. Недавно оттуда вышла Урве Пало.

Таким образом, возглавляемая Юри Ратасом коалиция осталась в парламенте в меньшинстве и может рассчитывать лишь на 50 голосов. Тем не менее, на важных голосованиях они могут рассчитывать и на голоса других парламентариев, например, Урве Пало.