Коалиция откажется от двух запланированных налогов и восстановит совместные декларации

Правительственная коалиция согласовала в четверг изменения в т. н. "налоговом пакете", разработанном на основании заключенного осенью прошлого года коалиционного договора и подвергнутого пересмотру в связи со сменой председателя в одной из партий коалиции — "Союзе отечества и Res Publica" (IRL).

Согласно достигнутой договоренности, правительство откажется от плана ввести т. н. "залоговый налог", при помощи которого оно намеревалось воспрепятствовать выводу прибыли предприятий из Эстонии. При этом отмечается, что безналоговый вывод прибыли за границу будет ограничен, сообщает rus.err.ee.

Финансовая комиссия и министерство финансов подготовят необходимые изменения в Законе о подоходном налоге, которые вступят в силу с 1 января 2018 года.

Акциз на упаковку также вводиться не будет. Правительство в течение года проанализирует возможности, как лучше регулировать рынок упаковки и отходов, после чего примет решение о дальнейших шагах.

Кроме того, было принято решение расширить возможности супругов вычитать не облагаемый налогом доход при подаче налоговых деклараций.