Коалиция договорилась о госбюджете. Налога на сахар не будет

Правительство договорилось о госбюджете на следующий год, объем которого впервые превысит 10 млрд евро. Законопроект о бюджете на 2018 год планируют представить на заседании правительства 27 сентября. Налога на подслащенные напитки в бюджете на следующий год не будет, передает rus.err.ee.

"Мы хотели, чтобы его не было, но поскольку он прописан в коалиционном договоре, то произошел спор, как мы решим это противостояние", — сказал министр финансов Тоомас Тынисте (IRL) за несколько часов до достижения договоренности по бюджету, передает ERR Uudised.

"Сегодня наша позиция такова, что по меньшей мере в 2018 году этого налога не будет, так как пока пока у нас нет разрешения на государственную помощь сделать исключение для натуральных соков и подслащенных молочных напитков, нельзя говорить о введении такого налога", — обосновал позицию партии министр финансов.