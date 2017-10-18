Коалиционные переговоры в Таллинне: центристы с соцдемами пока не пришли к соглашению

Делегация Центристской партии встретилась в Nordic Hotel Forum с представителями Социал-демократической партии. После полутора часов переговоров Таави Аас и Райнер Вакра сообщили, что у партий схожие взгляды касательно Таллинна, но сегодня ни к чему конкретному стороны не пришли.

"Перед встречей с центристами мы четко дали понять, что для нас залогом для каких-либо переговоров является равное партнерство. Все решения должны принимать на основе консенсуса. Другими словам, у обеих сторон есть право вето на любое решение”, — отметил Вакра. Он добавил, что центристы были с этим согласны.

Аас по итогам встречи отметил, что диалог с социал-демократами был весьма конструктивными. По его словам, если будет решено формировать коалицию с кем-либо, то к этому решению в партии отнесутся со всей серьезностью.

”Учитывая, что коалиции в ближайшие 4 года предстоит принять ряд важных решений по развитию города, хочется быть уверенным в том, что партнеры по коалиции разделяют общие цели и принципы”, — отметил Аас.

Теперь обе стороны берут перерыв, чтобы обсудить все внутри партий и решить, что дальше делать.

Центристы в пресс-релизе еще раз отметили, что пока речь идет лишь о консультациях и поисках возможных точек соприкосновения, а не о коалиционных переговорах.

Вчера центристы сели за стол переговоров с EKRE. Позднее Мартин Хельме сообщил, что с большой вероятностью в коалицию с Центристской партией не вступят. Партия реформ и IRL тоже однозначно заявили, что останутся в оппозиции.

Таким образом, соцдемы и есть последняя соломинка, если центристы хотят партнера. Но совсем нет уверенности, что сами соцдемы заинтересованы.

Например, Райнер Вакра поделился сегодня на своей странице в Facebook статьей Postimees, где Михаил Кылварт сказал, что городские СМИ закрывать не будут.

"Если Центристская партия еще до первой консультации, не говоря о коалиционных переговорах, начинает перечислять темы, которые не подлежат обсуждению, они со своим скудным большинством неожиданно и для себя самих быстро останутся в одиночестве. Мы идем на сегодняшнюю встречу с расчетом, что обо всем можно и следует говорить", — считает Вакра.