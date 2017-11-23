Коалиционному правительству Юри Ратаса исполняется год

Ровно год назад, 23 ноября 2016 года, коалиционное правительство под руководством премьер-министра Юри Ратаса принесло присягу перед Рийгикогу. В связи с этим сегодня после заседания правительства в 12 часов в Доме Стенбока в Зале государственных старейшин состоится пресс-конференция, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Итоги года работы правительства подведут премьер-министр Юри Ратас, министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский и министр юстиции Урмас Рейнсалу.

”Ровно год назад я пообещал перед Рийгикогу, что новое правительство будет трудиться во имя более равного общества в Эстонии, где государство замечает нуждающихся и протягивает им руку помощи, — сказал премьер-министр Ратас. — В этом направлении мы и работали в течение всего года. Нами принимались решения для сокращения социального неравенства и обеспечения достойных условий жизни во всей Эстонии”.

Правительство предприняло ряд реформ, призванных решить ключевые проблемы в жизни Эстонии, и теперь, по словам премьер-министра, необходимо убедиться, что эти реформы будут реализованы.

”Разумеется, крупные изменения не происходят в одночасье и к каждому новшеству следует привыкнуть, однако мы не должны забывать о цели, во имя которой правительство работало. И это ни много ни мало — заботящееся о людях и единое государство”, — подчеркнул он.

Принятые правительством реформы:

1. Реформа не облагаемого налогом минимума — наиболее важное и принципиальное решение правительства в сфере налоговой политики, благодаря которому все лица с низким и средним доходом будут ежемесячно получать на руки большую чем прежде зарплату;

2. Реформа здравоохранения — в целях улучшения доступа к медицинскому обслуживанию, обеспечения непрерывности и качества медицинской помощи, а также сокращения очередей к врачам в течение четырех лет правительство направит в эту сферу свыше 200 млн евро дополнительного финансирования, в т. ч. 34 млн евро — в 2018 году;

3. Административная реформа — с оглашением результатов местных выборов впервые за последние 20 лет была проведена административно-территориальная реформа. Теперь в Эстонии насчитывается 79 местных самоуправлений, включая 64 волости и 15 городов. Кроме того, будет увеличена доходная база самоуправлений и финансовая автономия, а вместе с финансированием на местные самоуправления будут также возложены и новые задачи.

4. Пенсионная реформа — правительством приняты принципиально важные решения в целях повышения солидарности, гибкости и устойчивости эстонской пенсионной системы;

5. Восстановление сельскохозяйственных дотаций — правительство приняло решение восстановить предусмотренные для фермеров переходные пособия, которые в максимально допустимом ЕС объеме будут покрыты вплоть до 2019 года, на три следующих года для этого предусмотрено свыше 50 млн евро.

На первый год коалиционного правительства под руководством Юри Ратаса выпало и председательство Эстонии в Совете Европейского союза. В качестве страны-председателя Эстония уделяет пристальное внимание развитию инновационной, безопасной, цифровой и вовлекающей все заинтересованные стороны в своё развитие Европы.