Книга: венчурный капиталист с эстонскими корнями участвовал в наркооргиях в Силиконовой долине

6 февраля должна выйти книга Эмили Чанг ”Бротопия”, рассказывающая о жизни в Кремниевой долине. В ней также упоминается и венчурный капиталист с эстонскими корнями Стив Джурветсон, которому недавно были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах.

Он был вынужден уйти со своей должности. Джурветсон покинул предприятие Draper Fisher Jurvetson, где он был одним из партнеров.

Кроме того, предприниматель Пол Биггар писал в издании Medium, что побывал на одной из таких вечеринок. По его словам, происходившее там было настоящим безумием.

Венчурный фонд Draper Fisher Jurvetson (DFJ) пока не комментирует ситуацию.

Сам же Джурветсон в ноябре сообщил в Twitter, что он уходит, так как хочет уделить больше времени личным делам. К ним он отнес и предъявленные обвинения.

Кроме того, представитель основателя SpaceX и Tesla Илона Маска подтвердил, что однажды бизнесмен случайно оказался на секс-вечеринке. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Business Insider.

Маск в июне прошлого года попал на секс-вечеринку дома у предпринимателя Стива Джурветсона в Калифорнии. В книге Эмили Чанг ”Бротопия”, отрывок которой появился в сети, утверждалось, что на этой вечеринке люди принимали наркотики и устроили оргию.

Основатель Tesla же думал, что попал на вечер костюмов, рассказал его представитель.

”Илон был на вечеринке пару часов и ушел около 01.00 после того, как поговорил с несколькими предпринимателями о технологиях и создании компаний”, — сказал представитель Маска.

В комментарии также утверждается, что бизнесмен не увидел никаких признаков секс-вечеринки перед тем как ушел.