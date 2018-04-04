Книга о цветах церковных приходов и проект ”Сделаем!” призывают украсить родной край

В книжном магазине Rahva Raamat торгового центра Viru Keskus состоялась презентация книги ”Цвета церковных приходов Эстонии. Цвета родного края к 100 дню рождения Эстонской Республики”. Книга куратора Эстонского национального музея Реэт Пийри дает обзор традиционных цветов церковных приходов (кихелькондов) Эстонии и содержит практические советы, как с их помощью придать праздничный вид различным объектам родного края во время весенних толок, сообщается в пресс-релизе.
”В юбилейный год во время толок дня полезных дел особое внимание будет уделено традиционным цветам кихелькондов по всей Эстонии”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Госканцелярии Маргус Кастерпалу. ”Приглашаю всех украсить ими различные объекты родного края и подготовиться таким образом к летним празднованиям юбилея Эстонии в августе”, — добавил Кастерпалу.
Книга ”Цвета церковных приходов Эстонии. Цвета родного края к 100 дню рождения Эстонской Республики” включает в себя цвета одной юбки национального костюма каждого из кихелькондов и практические идеи для использования этих узоров на толоках дня полезных дел, посвященного в этом году столетнему юбилею Эстонии.
”В книгу вошли цвета и узоры юбок, которые носят в разных уголках Эстонии”, — сказала куратор Эстонского национального музея и автор книги Реэт Пийри. По ее словам, каждый из кихелькондов отличает свойственная ему цветовая гамма, отражающая природу, растительный мир, а также нравы и настроения людей этого края.
По словам руководителя издательства Rahva Raamat Райна Симера, редко издаются произведения, которые одновременно являются настолько интересными, практичными и простыми в использовании, что подтверждает и популярность произведения.
Книга продается в магазинах Rahva Raamat, Bauhof, Prisma, Selver и Apollo по всей Эстонии. Сборник могут использовать и люди, чей родной язык не является эстонским.
До 5 мая можно зарегистрировать свое участие во всеэстонском дне полезных дел ”Сделаем!”. В этом году акция весенних толок посвящена сотому дню рождения Эстонской Республики и призывает участников украсить объекты родного края цветами исторических церковных приходов Эстонии. С дополнительной информацией можно ознакомиться на странице www.teemeara.ee/ru.