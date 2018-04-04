Книга о цветах церковных приходов и проект ”Сделаем!” призывают украсить родной край

”В книгу вошли цвета и узоры юбок, которые носят в разных уголках Эстонии”, — сказала куратор Эстонского национального музея и автор книги Реэт Пийри. По ее словам, каждый из кихелькондов отличает свойственная ему цветовая гамма, отражающая природу, растительный мир, а также нравы и настроения людей этого края.

По словам руководителя издательства Rahva Raamat Райна Симера, редко издаются произведения, которые одновременно являются настолько интересными, практичными и простыми в использовании, что подтверждает и популярность произведения.

Книга продается в магазинах Rahva Raamat, Bauhof, Prisma, Selver и Apollo по всей Эстонии. Сборник могут использовать и люди, чей родной язык не является эстонским.

До 5 мая можно зарегистрировать свое участие во всеэстонском дне полезных дел ”Сделаем!”. В этом году акция весенних толок посвящена сотому дню рождения Эстонской Республики и призывает участников украсить объекты родного края цветами исторических церковных приходов Эстонии. С дополнительной информацией можно ознакомиться на странице www.teemeara.ee/ru.