Клуб Rotary награждает лучших молодых полицейских

Завтра, 10 мая, Таллиннский клуб Rotary проведет награждение четырех лучших молодых полицейских, а также лучшего кинолога. Традиция премирования лучших молодых полицейских и кинолога существует уже 18 лет.

В этом году лучшими стали патрульные полицейские София Ислевская из Йыхвиского отделения полиции, Кристо Линдсалу из Выру, Хенри Раук из Ида-Харьюского отделения полиции и следователь по расследованию наркопреступлений Идаской префектуры Мари Краав, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Лучшим кинологом назван Тармо Нукка из Раквереского отделения полиции, под руководством которого служит бельгийская овчарка Нитро.