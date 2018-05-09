09.05.2018, 16:30

Клуб Rotary награждает лучших молодых полицейских


rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Pilt on illustreerivFoto: Argo Ingver

Завтра, 10 мая, Таллиннский клуб Rotary проведет награждение четырех лучших молодых полицейских, а также лучшего кинолога. Традиция премирования лучших молодых полицейских и кинолога существует уже 18 лет.

В этом году лучшими стали патрульные полицейские София Ислевская из Йыхвиского отделения полиции, Кристо Линдсалу из Выру, Хенри Раук из Ида-Харьюского отделения полиции и следователь по расследованию наркопреступлений Идаской префектуры Мари Краав, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Лучшим кинологом назван Тармо Нукка из Раквереского отделения полиции, под руководством которого служит бельгийская овчарка Нитро.

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