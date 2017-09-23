Клуб избирателей Эстонии представил президенту русскоязычных претендентов на госнаграды

Члены Клуба избирателей Эстонии (Valijate klubi) Родион Денисов и Леонид Цингиссер направили президенту Эстонии Керсти Кальюлайд предложения о награждении государственными наградами республики представителей русскоязычной общины Эстонии. Список претендентов был сформирован на основании организованного Клубом избирателей интернет-голосования и предложений членов самого клуба.

”После объявления списка получателей государственных наград Эстонии 24 февраля этого года выяснилось, что среди них практически не было неэстонцев. Тогда же в прессе прозвучали мнения о том, что среди местных русскоязычных либо просто нет достойных, либо неэстонцы не выдвигают собственных кандидатов на соискание наград. Наш клуб решил опровергнуть данные утверждения и предложил всем желающим предлагать свои кандидатуры в рамках нашей инициативы”, — рассказывает член Клуба избирателей Родион Денисов.

В результате интернет-голосования и последующего отбора членами клуба были определены пять имен, представления на награждение которых 24 февраля 2018 года были сделаны президенту Эстонии от имени Клуба избирателей. Это актер Александр Ивашкевич, предприниматель Федор Берман, кинорежиссер Олег Беседин, политик Яна Тоом и спортсменка Ксения Балта. Представления были поданы через официальный сайт президента Эстонии в интернете.

”Это абсолютно неофициальный список, который, тем не менее, отражает мнение сотен простых жителей Эстонии. В то же время он показывает, что среди проживающих в стране неэстонцев немало персон достойных государственных наград. Уверен, что нашей инициативе последуют и другие организации и частные лица, которые представят президенту своих русскоязычных кандидатов на эстонские госнаграды”, — прокомментировал инициативу другой представлявший список президенту член Клуба избирателей Леонид Цингиссер.

Клуб избирателей Эстонии (Valijate klubi) был создан в 2016 году и является неформальной организацией по интересам, объединяющей русскоязычных общественных деятелей, журналистов и бизнесменов, заинтересованных в развитии демократических традиций и установлении в Эстонии ответственности политиков перед избирателями за даваемые ими предвыборные обещания.